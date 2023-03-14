狠心管教藝人捧紅容祖兒Twins　 Ｍani對自己更狠一年冇放過假

著名經理人霍汶希（Mani）曾捧紅不少藝人，被外界印象定位為女強人，甚至有「娛圈鐵娘子」的稱號。而近日她就接受內地媒體訪問，對於是否認同是「港娛第一狠人」這個問題，她就沒有否認，更表示自己對自己更狠，試過一年沒有放過假，引來網上不少討論。

霍汶希表示對自己更狠。（影片截圖）

從事經理人多年的Mani自有一套方法管理旗下藝人，常常為旗下藝人應付各種麻煩都能迎刃而解，非常厲害。所以她被外界印象是一位「萬能的紀理人」，而在內地甚至認為她是一位嚴格狠心的經理人，面對外界給予的這個印象，她就簡接承認自己確是狠，她表示Twins試過幾日都沒有睡覺，要連續工作，阿 Sa在工作期間站着也能睡覺，認為的確是好狠。不過她對自己也很狠，試過一年都沒有放過假，二十四小時都開着手機，如果有任何人找她，她亦要在五分鐘之內回復別人，對工作根本是在ON CALL 的狀態。

而在娛樂圈如此競爭的環境中，其實不狠心一點是很難有出頭天，據指當年Twins在《明愛暗戀補習社》中表演的側手翻都是Mani叫她們去訓練，至今這個招牌動作仍令大家非常難忘，是她們演藝身生涯中一個重要紀錄。

Twins的側手翻成為她們招牌動作。（影片截圖﹑阿嬌微博圖片）

對自己夠狠的她曾捧紅唔少藝人，謝霆鋒﹑容祖兒﹑ Twins等在她嚴格管理下已成為一線紅星。大家除了是工作伙伴之外，私下感情亦非常要好，她認為經理人同藝人保持親密關係，最重要就是互相信任，她表示只要有信任，其實是可以事半功倍的。藝人是會知道她全心全意為他們挑選工作，而在這個過程裡面得到的所有觀眾或者歌迷的認同和好的口碑，自然而然藝人就會對經理人產生信任，所以他們的關係猶如一家人。

Mani同謝霆鋒﹑容祖兒的關係猶如一家人 。（謝霆鋒微博圖片﹑容祖兒微博圖片）