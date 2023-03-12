應采兒曬細仔萌片紥馬尾再被笑指似女仔　網友擔心恐影響兒子成長

熱衷在社交網站分享家庭趣事的應采兒，其小兒子HOHO不經不覺已經就快3歲，近日她就上載了一段他踩單車的片段，相當可愛。但不少網友就將焦點集中在他的打扮上，認為他身為男生卻留着長髮、梳着高高的馬尾，容易令人誤以為是女生，質疑他們夫妻二人疑把兒子當女兒養，擔心會影響他日後的成長。



陳小春一家四口相當幸福。（應采兒微博圖片）

從影片中可見，HOHO留着一頭長頭髮綁起高高馬尾，身穿長外套長褲在空地上踩單車。長高不少的他五官清秀，皮膚白皙，說話時奶聲奶氣，相當可愛。眼見爸爸陳小春與哥哥Jasper 各自踩着單車與滑板車來到自己面前，他就用英文表示：「Daddy，I see you，Hello。」相當可愛。

HOHO踩着單車相當可愛。（影片截圖）

眾所周知他們夫妻二人是育有兩子，但不知道的人就會誤以為他們兒女雙全，因為HOHO留着長頭髮的打扮讓不少網友誤會是女生，甚至有網友質疑他們疑把兒子當作女兒養，單看畫面是女生還是男生會令人傻傻分不清。

正因為HOHO經常被誤以為是女生，所以有網友就指出恐對小朋友的成長有影響，大家留言表示：「不怕孩子有性格變相嗎？」、「會不會產生性別認知障礙」等。但應采兒一於少理，繼續照着自己的模式養小孩。

不少網友誤以為 HOHO是女生。（影片截圖﹑微博圖片）

網友對於HOHO留長髮像似女生，給予不同的批評。但另有網友就猜測應采兒是故意的，因為留長髮是為了日後捐給患病的兒童，是一件非常有意義的事情。而這種事情他們的好朋友台灣男星劉畊宏的兒子宇恩亦做過，因為留長頭髮的原因他不斷被人說笑、欺負等，雖然如此但他堅持下去，最終在9歲的時候將留了三年的長頭髮剪去，去幫助一些有需要的人，父母都替他的勇氣感到驕傲。

有網友猜測HOHO留長頭髮是有原因的。（應采兒微博圖片）