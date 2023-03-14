黑暗榮耀2︱宋慧喬苦等9年挑戰新戲路　演「文同珢」獲讚人生角色

Netflix《黑暗榮耀》繼續佔據多國排行榜第一位，觀眾都深深陷入了暗黑的復仇之路中。擔任女主角的宋慧喬等足9年才有機會全新戲路，劇迷甚至大讚「文同珢」是她的人生角色之一，笑言她的好演技一直被愛情劇耽誤了。



宋慧喬出道以來多演愛情劇，結果令戲路被框住了。（劇照）

宋慧喬出道以來一直是愛情劇女王，由《藍色生死戀》到《浪漫滿屋》再到《太陽的後裔》等代表作都是圍繞住男女關係的作品。有網友翻出她於2014年一訪問中講過，希望將美麗漂亮的作品留在20代，之後想挑戰其他更強勢或神秘的角色。宋慧喬也提到漂亮外貌在廣告及畫報等就可見到，但作為一位演員她更想向大眾展示多樣化的自己，不甘當一位只有外表的花瓶。

宋慧喬出多年來一直希望嘗試其他角色，一等就等了9年。（劇照）

其後宋慧喬亦於2016年一次訪問中坦言，比起作品的收視和成績等，她認為演技進步與否更緊要，即使已演了20年但她沒有覺得演戲變得容易。宋慧喬表示隨着年齡增長，她接拍的角色也跟着一同成長，為了演比以前更成熟的角色需要花更多心機在各種情感表達上。雖然難易度一直上升，但宋慧喬每次都追求更進步的自己，相信亦是她能站穩頂級女演員之位的原因。

宋慧喬尋求持續進步，不甘當一位只有外表的花瓶。（劇照）

劇迷同意「文同珢」雖然難演，但宋慧喬卻拿捏相得相當好。（劇照）

「文同珢」一角獲觀眾力讚是宋慧喬的人生角色，她承認這是她一直渴望嘗試的角色，因能夠讓大家認識陌生的宋慧喬。她坦言首次挑戰暗黑劇的確困難又辛苦，但幸好反應非常理想。不少劇迷都同意「文同珢」是相當難演的人物，即使沒有表情也要演出內心的情緒，不能過度明顯但又要成功傳達給觀眾，但宋慧喬拿捏相得相當好。

「文同珢」被稱為宋慧喬人生角色之一的話，相信沒有人會質疑。（劇照）