奪命提示｜楊卓娜帶妝出外景引誤會　民眾信以為真受傷了

時下化妝技術層出不窮不少民眾都難以分辨真假，就好像近日藝人楊卓娜忙於拍攝新劇《奪命提示》，在出外景的時候就帶着劇中妝容出外賺購物，沒想到引起眾多旁人注意，誤以為她被家暴，令人哭笑不得。

楊卓娜拍攝《奪命提示》，老年妝容令她視覺年齡看起來好像60歲。（lennayeung＠IG）

眼見楊卓娜在instagram上貼的影片可見，化上老年妝的她顯得滄老無神，額頭上還帶有受傷痕跡，再加上披頭散髮，整個人顯得相當可憐，視覺年齡可能有60歲。帶着該妝容出外景拍攝的她，趁休息的空檔就出外買便當，當時她是戴着口罩出去的，但沿路已經感受到旁人的眼光不停看着她，令她猜想大家一定覺得這個女人是受到傷害，自覺非常好笑：「我沿路就係咁嘅遮住自己個樣啦，啲唔識我嘅人認唔到我嘅人，就以為可能我俾人家暴﹑冚親頭，係咁偷偷望住我，我Feel到。」

這個妝容驚嚇不少民眾。(微博截圖)

不認識她的人會誤以為她真的受傷，但認識她的人都以為她真的受傷了，亦讓她哭笑不得：「我去到一啲我識嘅舖頭啦，啲人認得我啦，佢話做咩事啊拍戲冚親頭。」相當好笑。劇中妝容驚嚇不少民眾，亦讓她覺得非常抱歉：「唔好意思，嚇親大家！我冇事，請放心！」不少網友看見後都表示果然真實，確會信以為真的。

真的看起來好逼真。(微博截圖)