黃曉明被偶遇睇展覽穿厚底粉色鞋搶FO　網友嘲笑：鞋跟高10厘米

內地男星黃曉明被提及最多質疑的除了是演技之外，還有身高問題。官方身高有179CM的他，近日被網友偶遇與男星黃渤﹑李誕在上海看展覽，但大家的焦點就集中在他腳踏粉色的厚底鞋上，令到他身高問題再一次受到討論。

黃曉明的身高再一次受到討論。（黃曉明工作室微博圖片）

從網友曝光的照片而看，身穿牛仔Look頭戴cap 帽的黃曉明打扮休閒，不過其腳踏的粉色厚底鞋就相當搶眼，除了鞋款充滿設計感之外，鞋底的厚度亦相當高，而該鞋出自「巴黎世家」約8000港幣 ，有網友猜測應該有10CM，所以令大家嘲諷他身高不夠高所以要選穿厚底鞋，再一次被大家質疑他的179CM身高。

站在黃曉明旁邊的黃渤官方身高是172CM ，所以如果黃曉明的身高有179CM再加上該厚底鞋，他的身高應該高過黃渤至少一個頭，但他們二人並立站在一起乍看之下身高就差不了多少，所以網友估計去掉該厚底鞋後，指他的身高應該不超過175CM。

黃曉明腳踏名牌厚底鞋非常搶眼。（微博圖片）

而他其實對厚底鞋愛不釋手，每每出席公開活動其鞋子都是一大亮點，更多次在機場被捕獲，其身穿的鞋子幾乎都是厚底鞋，所以他的真實身高到底是多少，一直都是受到大家關注。事實上，他喜歡穿厚底鞋其實是與他的傷患有關，他曾親自回答網友問題時就表示：「因為拍戲受傷腳丫子打過6根鋼釘，所以足弓比一般人高，不是鞋內空間大的鞋腳塞不進去。」所以在視覺上被誤會在鞋內增加增高鞋墊。

黃曉明鍾愛穿厚底鞋。（視覺中國）