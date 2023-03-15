又見愛人｜不離婚搬回來同住感情升溫　艾威Lisa開心迎家庭新成員

藝人艾威與前妻陳美玲（Lisa）年初參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》掀起不少話題。而經過十八日的旅程相處之後，他們決定不離婚再次生活在一起，而節目組延伸的節目《又見愛人》近日播出，在最新一期節目中就跟進他們復婚的狀況，開心迎來家庭新成員，一家三口相當幸福。

艾威﹑Lisa目前已經搬回一起住了。（影片截圖）

在最新一期節目中，苑瓊丹作為主導者帶大家觀察他們的復婚狀況，看到他們的確比以前更甜蜜恩愛。宣佈復婚後的他們，艾威就率先提出要搬回來一起住，火速地將原有的東西歸位，重新擺上結婚照等，更以阿妹稱呼老婆Lisa，哄得她相當開心。而在接受訪問的時候，艾威表示之前沒有後悔過離婚，如果沒有離婚的話，想必他們的情況可能會越來越嚴重。

婚照重新擺放在家中。（影片截圖）

他們開心迎接家庭新成員。（影片截圖）

而正正因為經過十八日的旅程相處之後，他們對彼此了解更多，而他亦因為如此發覺自己其實都有問題，不過現在的他已經改變了舊有的想法，他表示：「現在我不會跟人家爭吵，你不能用自己的想法，駕馭別人的想法。（他突然就變了一個人）因為要改變自己的習慣，譬如說離婚是對我們來說是好的，我之前是跟她一起的時候是因為對她有了一個看法，所以她做甚麼事情，我都看不過眼的。但是現在就是回來之後，她永遠是對的。」復婚後的他們亦不忘大曬恩愛，更在鏡頭前公開親嘴，甜蜜非常。

公開親嘴。（影片截圖）

再次成為夫妻的他們亦開心地迎來一位家庭新成員，跟着苑瓊丹去狗場挑選合眼緣的狗狗，望能遇上一隻好像從前養過愛犬「薩西米」的狗狗，當他們見到拉布拉多犬的時候，則相當開心，更是抱着不放手，隨後決定帶回家，一家三口在鏡頭前盡顯恩愛，相當幸福。

一家三口相當幸福。（影片截圖）

坦承因為該節目而變成一個更好自己的艾威，對Lisa寵愛有加，對其多了包容性，他表示：「相處（比之前）融洽了很多，Lisa參加完這個節目最大的變化就是變漂亮了。其他沒有甚麼大的變化，依然有她的缺點，但因為我自己的心態不一樣了，我就覺得沒關係。」二人如今的婚姻狀況猶如從前談戀愛般恩愛甜蜜，讓不少網友都替他們感到開心。

艾威坦承因為節目而令自己改變了許多。（影片截圖）