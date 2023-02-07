再見愛人2 |艾威復婚成功不斷晒恩愛　承諾返港後會結束分居狀態

藝人艾威與前妻陳美玲（Lisa）最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》掀起不少話題。從一開始他對離婚的想法非常堅定，不過經過十八日的旅程之後，他對這個想法徹底改變，而在近日播出的最終章中，他們決定共度餘生還在鏡頭前不斷晒恩愛，讓不少網友替他們感到開心。

艾威﹑Lisa最終不離婚。（《再見愛人2》微博圖片）

從節目剛播出時，艾威對Lisa愛打麻將這回事非常不滿，站在他角度上他始終堅定離婚的想法，還在雙方互動時其似乎不情願牽對方的手等，讓不少網友總認為他們難以復合。而Lisa從一而終沒有想過要與他分開，還處處為對方著想。

而在旅程一半他們慢慢透過遊戲互動而了解對方，直到他們去了高原地方理塘遊玩，令他們的關係更進一步。因為當時Lisa適應不了高山地區而病倒了，她插着喉的樣子虛弱，躺在床上休息，艾威看到後徹底慌了，握著Lisa的手重覆說：「不離婚了」，令到她相當開心。

Lisa適應不了高山地區而病倒了。（影片截圖）

艾威相當擔心Lisa。（影片截圖）

最終選擇不離婚共度餘生的他們，不斷在鏡頭前晒恩愛，艾威主動牽Lisa的手，二人慢步看夕陽，畫面相當幸福。艾威事後接受訪問時表示：「這十八天旅途，當然自己有一些新的想法了，就是很多時間也不用太堅持着自己的想法。」還在鏡頭前向她表白：「我愛你。」Lisa亦表示：「我愛你。」

二人好幸福看夕陽。（影片截圖）

在鏡頭前晒恩愛。（影片截圖）

另外，他們二人在分別看對方這十八日寫下的日記時，眼裡都充滿愛，Lisa寫下了12次感謝的說話給艾威，如「謝謝你對我的愛」﹑「謝謝你的一句對不起」等，隨後二人在鏡頭前親嘴，他還捏了對方臉頰，相當甜蜜。當節目組最後向他詢問：「回去會結束分居狀態嗎？」他二話不說：「會的。」還表明要努力工作養老和養老婆，令在旁的Lisa笑開懷。不少網友眼見他們能有這樣美好的結局都相當開心，希望他們幸福下去。

親親嘴。（影片截圖）