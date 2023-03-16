素海霖繪麗奈｜做AV女優親做代購DVD　有人一炮過課金買20隻

素海霖以新名「繪麗奈」簽約一間片商並到日本拍AV，日前新作推出後由台灣著名AV達人「一劍浣春秋」發現並迅速於網絡上擴散，不少人感到驚訝的同時亦有大量人湧入素海霖的IG，一時之間香港首個AV女優素海霖成為了香港人的熱討話題。對於繪麗奈這個新名大家都感到陌生，日前她接受《香港01》專訪時就坦言自己真心喜歡做愛，所以夢想就是將興趣愛好變成事業。



香港人素海霖（Erena繪麗奈）成為AV女主角，不少人會上網「搵番號」之餘，原來也有一大班，無論男女的香港人以行動做支持。素海霖（Erena繪麗奈）今日在IG Story中貼出不少人的PayMe或銀行過帳單據，原來她除了做女主角之外還順路替支持者代購，其中更不乏有一口氣購買20隻DVD碟的支持者。以$7000有20隻計算，即是每隻碟售價為$350。而IG Story張貼的單據中，有不少人也掏錢買了20隻，真正是有價有市。

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素海霖繪麗奈獨家專訪｜揭秘拍攝現場 形容當上AV女優人生無悔