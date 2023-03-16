素海霖繪麗奈｜做AV女優親做代購DVD 有人一炮過課金買20隻
素海霖以新名「繪麗奈」簽約一間片商並到日本拍AV，日前新作推出後由台灣著名AV達人「一劍浣春秋」發現並迅速於網絡上擴散，不少人感到驚訝的同時亦有大量人湧入素海霖的IG，一時之間香港首個AV女優素海霖成為了香港人的熱討話題。對於繪麗奈這個新名大家都感到陌生，日前她接受《香港01》專訪時就坦言自己真心喜歡做愛，所以夢想就是將興趣愛好變成事業。
香港人素海霖（Erena繪麗奈）成為AV女主角，不少人會上網「搵番號」之餘，原來也有一大班，無論男女的香港人以行動做支持。素海霖（Erena繪麗奈）今日在IG Story中貼出不少人的PayMe或銀行過帳單據，原來她除了做女主角之外還順路替支持者代購，其中更不乏有一口氣購買20隻DVD碟的支持者。以$7000有20隻計算，即是每隻碟售價為$350。而IG Story張貼的單據中，有不少人也掏錢買了20隻，真正是有價有市。
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素海霖繪麗奈獨家專訪｜揭秘拍攝現場 形容當上AV女優人生無悔
絵麗奈(素海霖)的背景?與清水健拍攝AV的過程?
素海霖Erena曾在香港電影有演出，更去年在ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》的言論亦非常大膽。早前最更在尖沙咀海旁「真空」散步，在海旁擺出等各款Pose。素海霖的IG 及Youtube Channel詳情請看。素海霖與清水健拍AV時，整個拍攝過程比想像中更專業及豐富，又提及...即睇。
素海霖如何成為AV女優?其家人又是否知情？有獨家訪問嗎?
香港01為你獨家訪問素海霖，數年前忽發奇想，定下做AV女優的目標，詳情請看素海霖成為AV女優過程，最後成為片商Faleno Star的新星。而素海霖一直與家人關係良好，而當上AV女優一事，竟然...詳情請看。對於外界的批評目光，素海霖有以下回應。