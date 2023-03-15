素海霖繪麗奈獨家專訪｜香港AV女優反擊負評︰自己人都唔撐先衰

香港男士們，對日本AV文化有無限憧憬，不單對日本女性有很多幻想空間，甚或有一時三刻，想過置身現場跟偶像切磋較量。不過一切都只流於口腔期，沒有實際行動。反觀今天爆出消息，是香港女生素海霖，易名做「絵麗奈Erena／繪麗奈」，正式登入日本AV，成為香港第一人。



對於一位香港女生，大膽作這決定，大家都有不少疑問想知道答案。《香港01》第一時間接觸到海霖進行訪問，到底甚麼驅使她踏出這一步，家人朋友間又是否知情？是否接受？而事件曝光後，一句自己條路自己揀，又是否足以抵受海量的負評？以下為大家一一解答。



素海霖（Erena），是土生土長的香港人，亦成為香港第一位成功投身日本AV產業的女優。（關穎賢 攝）

下定決心當AV女優

素海霖（Erena），是土生土長的香港人，她的AV女優之路，其實都有跡可尋。曾經以超性感造型參與電影《#PTGF出租女友》的面試，成功獲選演出一角。又上過ViuTV《戀講嘢》節目，分享性經驗，言論相當大膽，更一直有在網上出售性感照作為收入來源。

素海霖的首部作品，亦以香港出生女生作賣點。（網上圖片）

這樣的生活模式雖可維生，但就是覺得欠刺激欠突破，然後數年前忽發奇想？香港人到底有冇機會到日本做AV女優呢？「我是真心喜歡做愛的人，如果你真心喜歡這回事，將它變成事業，好大機會會成功。當我定下這個目標後，就連發夢都夢見自己當上AV女優。」於是Erena上網找資料寫好履歷、準備相及自我介紹影片，膽粗粗寄到去日本各大公司自薦，結果係石沉大海，一個回音都冇。

既然試過，總算對自己有個交代，心息吧？「沉澱過後，覺得不可以放棄，覺得愈難做，我更加要做到，正因為這麼難，香港才一直沒有第一位AV女優，於是找海外公司幫忙引薦。」最後不負所望，順利入行，成為片商Faleno Star的新星。

素海霖自言都有極大的心理關口要克服。「始終要在這麼多人面前做，事前又冇可能叫朋友來我家，我除晒衫畀大家看去適應。」（關穎賢 攝）

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香港人拍AV對日本人係賣點？

雖然夢想成真，但的確有極大的心理關口要克服。「最大的準備是心理狀態，始終要在這麼多人面前做，事前又冇可能叫朋友來我家，我除晒衫畀大家看去適應，冇可能這樣做，所以真的要準備好自己的心理狀態。」

香港女生素海霖，易名做「絵麗奈Erena」，正式登入日本AV。（影片截圖）

在預告片中以廣東話作自我介紹。（影片截圖）

日本女優來港，受到萬千寵愛，但香港女生赴日，外國人身份又會否獲優待。「世界上好多國家，別說排斥，但都會有保護當地人生計的想法，既然有本地人做這行，為何要花更高成本去請一個外國人呢？所以對方沒有提供一個較高的價錢，酬勞的實際金額不便透露，但一定是個合理和舒服的價錢，否則我不會去做。」

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縱沒有實質優勢，但可以營造一個出來，為自己增值。「我介紹自己的賣點，都是說如果我成功當上，將會成為香港第一位AV女優，這話題會引來極大迴響。縱使我部作品最後賣得不好，但至少會幫到外國人認識這間公司，會有額外收穫。」懂得自抬身價，可見Erena都是有備而去。

到消息曝光這一刻，素海霖父母似乎都未知女兒參與AV拍攝。 （余俊亮 攝）

如何面對家人？面對負評？

雖然下定決心，但過程都有動搖過，Erena都曾經自問有冇需要行到這一步？走到這一步又是否一定成功？而更大的動搖，是來自家人。她是家中獨女，與父母關係良好，亦一直給予她自由度，但原來當上AV女優一事，一直沒有告知雙親。「截止這一刻（消息曝光），他們還未聯絡我，即是仍未知道，對我來說是好事。」

素海霖不敢說自己偉大，但就覺得男人都需要從AV得到慰藉，都是值得尊重的角色。（余俊亮 攝）

消息慢一點，不代表永世不知道，終有一日要面對。「我有留意日本方面，一旦被家人發現很多都接受不來，我都有這份心理準備，你要得到某些東西，就要有捨棄其他東西的預備，自己條路自己負責，就算最終父母接受不到，我仍然會盡自己責任照顧他們。」

點擊下圖睇Erena之前不戴胸圍散步圖片：

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面對網上批評，素海霖大多一笑置之。（關穎賢 攝）

家人的回應可暫緩，但坊間的批評和目光，這一刻就要面對。消息一出，部分網民以「影衰香港人」、「咁醜樣都拍到AV」等留言作攻擊，面對這些言論，Erena反而回應得大條道理。「說我影衰香港人，其實講這說話才影衰香港人，如果連自己人唔支持自己，其他人會點睇？咁先係影衰香港人。至於外貌，一個人就算幾靚都好，都不會得到所有人的喜愛，所以只要做好自己，保持自己狀態就可以。」

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Erena︰「我不是說自己偉大，一個男人單靠自己幻想可以來多少次？一定要靠這些片，從來都要靠女優去拍，所以都是值得尊重的角色。因為不是一般地去做愛，要在這麼多人面前做，事前又要做這麼多準備，不是你所看到的這麼簡單。」