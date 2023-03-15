素海霖繪麗奈曾拍《#PTGF出租女友》 「不知火舞」試鏡贏AV角色
香港女生素海霖，易名做「絵麗奈Erena」，正式登入日本AV，成為香港第一人。由於她是「土生土長香港人」，故出道就成為片商Faleno Star的賣點，稱她為首位外藉洋將。消息一出，火速成為網上話題，更被大家搜尋到她曾上過ViuTV《戀講嘢》節目，以及拍過電影《#PTGF出租女友》。
一向言行大膽的Erena（素海霖），曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享性經驗，又容許情侶間互相偷食。去年底日本流行的「不戴胸圍散步」風潮，Erena亦有自己的YouTube頻道「Thisisshl 素小姐」，拍了一條在尖沙咀海旁「真空」散步的短片。而今次以AV女優身份出道，成為港人話題。
唔止素海霖Erena進軍AV界 原來呢位TVB性感女星都想拍AV
其實素海霖，早已以Erena名字殺入娛樂圈，2021年更有現身《#PTGF出租女友》面試，最終獲得演出機會，與男主角趙善恆有對手戲。而她在電影宣傳活動上，更以火辣造型現身。當日她與Amber（葉俙賢），分別以不知火舞及蜘蛛女現身，令人目不暇給。
Erena當日的Cosplay衣着十分性感，但訪問時她直言不感尷尬：「因為我本身都有玩開Cosplay，之前試鏡都有畀過不知火舞導演睇，可能咁都留咗深刻印象畀佢，而家咁着已經係喺戲入面最性感，其實主要睇戲份同埋內容，幾性感我都OK。」
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絵麗奈(素海霖)的背景?與清水健拍攝AV的過程?
素海霖Erena曾在香港電影有演出，更去年在ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》的言論亦非常大膽。早前最更在尖沙咀海旁「真空」散步，在海旁擺出等各款Pose。素海霖的IG 及Youtube Channel詳情請看。素海霖與清水健拍AV時，整個拍攝過程比想像中更專業及豐富，又提及...即睇。
素海霖如何成為AV女優?其家人又是否知情？有獨家訪問嗎?
香港01為你獨家訪問素海霖，數年前忽發奇想，定下做AV女優的目標，詳情請看素海霖成為AV女優過程，最後成為片商Faleno Star的新星。而素海霖一直與家人關係良好，而當上AV女優一事，竟然...詳情請看。對於外界的批評目光，素海霖有以下回應。