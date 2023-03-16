羅孝勇曾心灰鋪後路做脊醫　婚後形象佳新劇打戲搶鏡有望彈起

撰文：鄧穎琪
出版：更新：

羅孝勇2010年參加無綫歌唱選秀節目《超級巨聲2》入行，雖然靚仔又唱得，但多年來演藝事業發展一般，他去年亦灰心諗定後路，去澳洲修讀脊醫課程，密謀轉行。不過自從老婆王丹妮上位後，羅孝勇亦獲得不少機會，如《毒舌大狀》中飾演王敏德助手，而在無綫新劇《隱形戰隊》中，他飾演殺手一角亦有不少發揮，演出獲讚拳拳到肉，似乎終於捱出頭！

羅孝勇（Sheldon）2010年參加《超級巨聲2》獲得第3名入行，憑住鬼鬼地的靚仔樣再加唱功，理應上位有望，可惜只在14年出過一張EP，以及主持明珠台《Dolce Vita 港生活 港享受》等工作，演藝事業發展平平，他16年決定離巢無綫及星娛樂，但仍有推出《分手合照》、《清塵濁水》等。至4年後，Sheldon再重返無綫，並在去年加盟邵氏成為旗下藝人，雖然有參與《拳王》、《白色強人II》、《法證先鋒V》等劇集拍攝，但都只是閒角為主。

羅孝勇2010年參加《超級巨聲2》獲得季軍。（《超級巨聲2》截圖）
羅孝勇（左上）有參與無綫《飛虎》系列，包括18年的《飛虎之潛行極戰》。（無綫電視）

而到了去年，入行12年的Sheldon決定重返校園，他獲澳洲Murdoch University取錄，立志在5年內成為脊醫，似為轉行鋪後路，並透露只在放假期間繼續演藝工作。雖然過住半工讀生活，但Sheldon的影視兩瓣發展，卻似乎在此時嶄露曙光，這亦不得不提老婆王丹妮。

Sheldon去年重返澳洲校園，修讀脊醫課程。（Instagram：sheldon_lo）
Sheldon一路有操開，身型好大隻！（Instagram：sheldon_lo）

Sheldon 2020年與拍拖5年的模特兒王丹妮結婚，由於女方是單親媽媽，儘管Sheldon鬼仔性格，但相信亦承受了不少輿論和壓力。不過他一直視王丹妮的愛女Affa為己出，出遊時又做「跟得老竇」，一家三口經常放閃，贏來「最強繼父」稱號。

Sheldon一家三口經常曬幸福。（Instagram：l_for_louise）

翌年王丹妮憑電影《梅艷芳》一炮而紅，工作機會愈來愈多，更勇奪第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」。成為影壇新貴後，他不時與Sheldon以夫妻檔工作，由於外形登對，獲雜誌邀請進行時裝拍拖，可謂襯到絕。而在票房過億破晒紀錄的港產片《毒舌大狀》中，王丹妮飾演被冤枉殺人的年輕母親曾潔兒，戲中亦有Sheldon蹤影。他飾演董大狀（王敏德飾）的助手，於戲中大曬流利英語，即使未有跟王丹妮同框演出，但亦是話題之一。

Sheldon在《毒舌大狀》飾演Ben，是王敏德助手，兩人有對手戲。（Instagram：sheldon_lo）

去到近日熱播的無綫劇《隱形戰隊》，Sheldon飾演殺手陳環，電梯槍戰一幕有不少動作場面，表現獲得好評，被讚有型有款、身手敏捷又抽得！而Sheldon接受訪問時就提到，自己拍這些武打場口弄至成手瘀晒，但一向操開拳的他就表示今次機會難得，他說：「終於可以拍到自己好鍾意嘅動作戲，我亦都覺得係緣份，因為咁啱我參加完《明星運動會》拳擊賽攞咗冠軍，當時為咗個比賽我都操練咗好一段時間，所以無論體格定精神上都比較ready去拍打戲。」夠努力又獲得網民留意的Sheldon，隨時靠今鋪上位！

Sheldon（左上）參加《明星運動會》，並於拳賽獲得冠軍。
隱形戰隊｜羅孝勇棄保護墊拍到成手瘀　葉蒨文完美身形有望上位王丹妮收羅孝勇花幸福放閃　自爆情人節因一件事喊死？盤點娛樂圈最強繼父　羅孝勇同修杰楷最無微不至對繼子女視如己出羅孝勇王丹妮各自為夢想奮鬥　赴澳讀脊醫學以致用為妻舒緩疲勞
羅孝勇
香港藝人動向