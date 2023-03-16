羅孝勇曾心灰鋪後路做脊醫　婚後形象佳新劇打戲搶鏡有望彈起

羅孝勇2010年參加無綫歌唱選秀節目《超級巨聲2》入行，雖然靚仔又唱得，但多年來演藝事業發展一般，他去年亦灰心諗定後路，去澳洲修讀脊醫課程，密謀轉行。不過自從老婆王丹妮上位後，羅孝勇亦獲得不少機會，如《毒舌大狀》中飾演王敏德助手，而在無綫新劇《隱形戰隊》中，他飾演殺手一角亦有不少發揮，演出獲讚拳拳到肉，似乎終於捱出頭！



羅孝勇（Sheldon）2010年參加《超級巨聲2》獲得第3名入行，憑住鬼鬼地的靚仔樣再加唱功，理應上位有望，可惜只在14年出過一張EP，以及主持明珠台《Dolce Vita 港生活 港享受》等工作，演藝事業發展平平，他16年決定離巢無綫及星娛樂，但仍有推出《分手合照》、《清塵濁水》等。至4年後，Sheldon再重返無綫，並在去年加盟邵氏成為旗下藝人，雖然有參與《拳王》、《白色強人II》、《法證先鋒V》等劇集拍攝，但都只是閒角為主。

羅孝勇2010年參加《超級巨聲2》獲得季軍。（《超級巨聲2》截圖）

羅孝勇（左上）有參與無綫《飛虎》系列，包括18年的《飛虎之潛行極戰》。（無綫電視）

而到了去年，入行12年的Sheldon決定重返校園，他獲澳洲Murdoch University取錄，立志在5年內成為脊醫，似為轉行鋪後路，並透露只在放假期間繼續演藝工作。雖然過住半工讀生活，但Sheldon的影視兩瓣發展，卻似乎在此時嶄露曙光，這亦不得不提老婆王丹妮。

Sheldon去年重返澳洲校園，修讀脊醫課程。（Instagram：sheldon_lo）

Sheldon一路有操開，身型好大隻！（Instagram：sheldon_lo）

Sheldon 2020年與拍拖5年的模特兒王丹妮結婚，由於女方是單親媽媽，儘管Sheldon鬼仔性格，但相信亦承受了不少輿論和壓力。不過他一直視王丹妮的愛女Affa為己出，出遊時又做「跟得老竇」，一家三口經常放閃，贏來「最強繼父」稱號。

Sheldon一家三口經常曬幸福。（Instagram：l_for_louise）

翌年王丹妮憑電影《梅艷芳》一炮而紅，工作機會愈來愈多，更勇奪第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」。成為影壇新貴後，他不時與Sheldon以夫妻檔工作，由於外形登對，獲雜誌邀請進行時裝拍拖，可謂襯到絕。而在票房過億破晒紀錄的港產片《毒舌大狀》中，王丹妮飾演被冤枉殺人的年輕母親曾潔兒，戲中亦有Sheldon蹤影。他飾演董大狀（王敏德飾）的助手，於戲中大曬流利英語，即使未有跟王丹妮同框演出，但亦是話題之一。

Sheldon在《毒舌大狀》飾演Ben，是王敏德助手，兩人有對手戲。（Instagram：sheldon_lo）

去到近日熱播的無綫劇《隱形戰隊》，Sheldon飾演殺手陳環，電梯槍戰一幕有不少動作場面，表現獲得好評，被讚有型有款、身手敏捷又抽得！而Sheldon接受訪問時就提到，自己拍這些武打場口弄至成手瘀晒，但一向操開拳的他就表示今次機會難得，他說：「終於可以拍到自己好鍾意嘅動作戲，我亦都覺得係緣份，因為咁啱我參加完《明星運動會》拳擊賽攞咗冠軍，當時為咗個比賽我都操練咗好一段時間，所以無論體格定精神上都比較ready去拍打戲。」夠努力又獲得網民留意的Sheldon，隨時靠今鋪上位！