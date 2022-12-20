羅孝勇王丹妮各自為夢想奮鬥　赴澳讀脊醫學以致用為妻舒緩疲勞

【羅孝勇｜王丹妮】憑電影《梅艷芳》而廣為人知的王丹妮，日前擔任黎明演唱會嘉賓，正在澳洲修讀脊醫的丈夫羅孝勇，特意趁著聖誕假期返港到場支持太太，並施展在澳洲學到的脊醫技術，為連續兩晚穿上6吋高厚底鞋的王丹妮做舒緩治療，如此寵妻，封他為「愛妻天花板」也絕對當之無愧！



王丹妮日前擔任黎明演唱會嘉賓，正在澳洲修讀脊醫的丈夫羅孝勇，特意趁著聖誕假期返港並到場支持太太！（主辦單位提供）

現年34歲羅孝勇（Sheldon）於2016年公開認愛王丹妮，兩人於2020年結婚，至今結婚2年依然甜蜜恩愛。王丹妮日前擔任黎明演唱會嘉賓，一家人包括正在澳洲讀書的羅孝勇都特意返港到場支持，羅孝勇表示：「是特登返來捧場，我老婆上台我一定要睇，我相信佢做到最好，享受舞台。」羅孝勇更在開騷前，走到後台親口跟老婆說聲「Good Show」以表支持，旁人看起來也感到相當甜蜜！

現年34歲羅孝勇（Sheldon）於2016年公開認為王丹妮，兩人並於2020年結婚，至今結婚2年，兩人依然甜蜜恩愛。（sheldon_lo＠IG）

羅孝勇入行12年星路平平 赴澳重返校園望轉行做脊醫

羅孝勇於2010年參加《超級巨聲2》奪得季軍而入行，不過入行後工作機會不算多，只是偶然有拍劇機會而言，最近在TVB劇集《法證先鋒V》中也有看到他的演出，但戲份並不多。入行12年星路平平，令羅孝勇有轉行的打算，亦在近年暫別演藝圈，入讀澳洲知名學府Murdoch University，修讀脊醫課程，目標在5年後可以成為脊醫。

羅孝勇亦曾在社交平台上透露，自己是在去年努力自學一年才有這機會重新拾起書包，入讀大學，並鼓勵自己說：

人生當中都會有不同機會去學習與進步，抱住這個信念， 只要肯努力，永遠不會太遲！ 羅孝勇

入行12年星路平平，令羅孝勇有轉行的打算，亦在近年暫別演藝圈，入讀澳洲知名學府Murdoch University，修讀脊醫課程！（sheldon_lo＠IG）

羅孝勇王丹妮各自為夢想奮鬥 成對方最強後盾

妻子王丹妮早前憑電影《梅艷芳》，獲提名40屆香港電影金像獎「最佳女主角」，並勇奪「最佳新演員」殊榮，在金像獎頒獎禮上台得獎時，丈夫羅孝勇亦在台下默默支持。王丹妮憑著《梅艷芳》，在演藝事業上有一大突破，而羅孝勇也努力讀書，向著成為脊醫這目標進發，夫妻兩人各自追夢奮鬥，在對方背後默默互相支持，成為彼此的最強後盾！

王丹妮早前憑電影《梅艷芳》，獲提名40屆香港電影金像獎「最佳女主角」，並勇奪「最佳新演員」殊榮，在金像獎頒獎禮上台得獎時，丈夫羅孝勇亦在台下默默支持。(sheldon_lo@IG)

羅孝勇王丹妮夫妻兩人各自追夢奮鬥，在對方背後默默互相支持，成為對方的最強後盾！(sheldon_lo@IG)

「愛妻天花板」視繼女如己出 靠1招令王丹妮重拾戀愛信心

羅孝勇向來是圈中數一數二的好男友、愛妻號，在剛入行時曾與同為《巨聲》參賽者的林欣彤拍拖，當時林欣彤曾受情緒病困擾，但羅孝勇一直在身邊不離不棄地陪伴及支持，這份情意確實難能可貴，只可惜這段戀情維持了3年後就分手收場。

至於王丹妮在跟羅孝勇拍拖前，與前度男友育有1女「Affa」，在工作以外，王丹妮把所有時間、心力投放在女兒身上，本來已對戀愛失去信心，但羅孝勇對Affa也相當上心，王丹妮也曾表示：「他在追求我時，已經把Affa放在心上，在一起後，他也當起爸爸角色。」

王丹妮視女兒為命根，處處擺囡囡為第一位，羅孝勇也愛屋及烏，最終也奪王丹妮芳心，即使在初初拍拖開始已要三人行，也從沒介意，到兩人決定結婚，羅孝勇也不介意當上後父，而且視Affa如己出一樣寵愛，不時帶女兒出外遊玩，又在社交平台上載溫馨合照，而Affa也早已稱呼他為「爸爸」了！

王丹妮視女兒為命根，處處擺囡囡為第一位，羅孝勇也愛屋及烏！(sheldon_lo@IG)

羅孝勇視Affa如己出一樣寵愛，不時帶女兒出外遊玩，又在社交平台上載溫馨合照，而Affa也早已稱呼他為「爸爸」了！(sheldon_lo@IG)

羅孝勇對王丹妮與Affa也同樣疼錫，至今已修讀了1年脊醫課程，離成為脊醫的目標已邁向了一大步，今次趁著聖誕假期特意返港捧老婆王丹妮也不夠，還學以致用，運用在脊醫課程中學到的知識，為工作勞碌的太太做舒緩治療，王丹妮也指：「穿得高踭鞋耐，企得攰，他幫我鬆筋骨，真的很有幫助」，羅孝勇也回應指，還有4年學習時間，希望盡所能幫到老婆，相信王丹妮聽到這席話也會會心微笑！