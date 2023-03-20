隱形戰隊｜「靚仔星二代」廖家爵又做變態佬　聞完舊衫強姦劉佩玥

無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》今晚播出第11集，預告片當中睇到劉佩玥做臥底扮鳳姐，絲質小短裙隱約中透出雪白美腿，非常之性感。劇情中有一名彪形大漢衝入房內企圖霸王硬上弓，還強推劉佩玥在床上。預告了這幕床上強姦戲後，網民就瘋狂討論起來。除了劉佩玥的演出，也有不少人留意起飾演彪形大漢的演員。



廖家爵又做變態佬。（《隱形戰隊》截圖）

廖家爵企圖霸王硬上弓劉佩玥。（《隱形戰隊》截圖）

說起這個「恐怖分子」，有不少網民都大讚他靚仔，原來他與阮浩棕一樣也屬於影視明星的下一代。飾演「恐怖分子」的叫做廖家爵，爸爸就是著名的甘草演員廖駿雄。廖駿雄活躍於1980年並於多部電視作品中亮相，曾參演過《天龍八部》、1986年《倚天屠龍記》、《娛樂插班生》、《反黑》、《理想國》等，也參演過《陰司路：色中餓鬼》、《死因無可疑》等多套電影，以壯健、胖嘟嘟、帶些兇悍的形象聞名。約於2021年4月，他檢查身體時發現患胃癌第四期，其後接受醫生意見做割胃手術，之後服用標靶藥及化療，近年他已鮮少出現於幕前。

好多人讚廖家爵靚仔。（《隱形戰隊》截圖）

廖家爵是著名甘草廖駿雄的兒子。（廖家爵IG圖片）

雖然廖家爵的爸爸是廖駿雄，不過他頗為低調，早年他以演員身份入行， 曾參演過電影《神探大戰》，也曾參與吳岱融的MV《DLATT》拍攝。2019年時他入讀第30期TVB藝訓班後就開始了他的拍劇生涯，參演過《踩過界 II》、《把關者們》、《破毒強人》以及《愛回家之開心速遞》等劇集，戲份不多但每次均有驚喜。早前他也因為在《愛回家之開心速遞》飾演「變態佬」聞古佩玲貼身衣物而受到注目，相隔不到一年他又有另類搶眼的演出。

廖家爵是著名甘草廖駿雄的兒子。（廖家爵IG圖片）

著名甘草廖駿雄。（廖家爵IG圖片）