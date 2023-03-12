《隱形戰隊》監製點名讚阮浩棕　「星三代」上位唔靠屋企人

無綫（TVB）新劇《隱形戰隊》播出5集。昨晚（10/03）一集劉穎鏇穿上比堅尼泳衣，由泳池步出一幕看得人熱血沸騰！《隱形戰隊》形勢大好且網上評價普遍都讚有劇情有精彩畫面，睇落夠爽！劇集能夠跑出，除了幕後人員的努力，幕前演員付出的心血也不能被忽略。今日（11/03）《隱形戰隊》的監製文偉鴻就在IG上公開表揚劇中一位不太起眼的配角阮浩棕。



阮浩棕是已故資深藝員梁舜燕孫子。（陳順禎攝）

監製在IG上寫道：「除了一眾主演出色，還有一眾好戲之人，才能得到更佳效果，介紹返，大家記住呢位好演員，鏗少-阮浩棕。」最後還特別地標注了他的IG帳號。談到阮浩棕，原來他一家人與TVB也十分有淵源！他是已故甘草演員梁舜燕的孫兒，父親阮惠源及二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的演員，姑母阮曼莉，而他的哥哥則是獎門人獎老之一的「大隻佬」阮浩鋒。

阮浩棕出身自演藝世家是香港已故女演員梁舜燕的孫兒。（FB@阮浩棕）

雖然出身於演藝世家，不過阮浩棕（鏗少）卻沒有利用演藝世家的光環，反而選擇由低做起，於2013年入讀第27期無綫電視藝員訓練班，同年畢業後成為TVB合約藝員，翌年成為《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》等兒童的主持。值得一提的是，2017年他離開了TVB到北京發展，2020年才再回到TVB，參演《愛·回家之開心速遞》、《換命真相》、《痞子殿下》等劇集。

獲監製王心慰姐睇中，回巢拍《我家無難事》，之後緊接《智能愛(AI)人》，阮浩棕表示目前已有其他工作洽談當中。(yuenhochungnicholas@ig圖片)

早前阮浩棕曾接受《香港01》訪問，就直言與「上等人」梁舜燕的關係。他說：「其實我覺得唔多唔少都有嘅，起碼認識我嘅人記得我係梁舜燕孫仔，其實呢一樣嘢對我嚟講有好大嘅幫助。（有網民指你靠嫲嫲關係先多嘢做！）我覺得呢一樣嘢我係冇得介意嘅，因為對方點睇我係控制唔到，而且最緊要係我自己做得到先係重要，千祈唔好辜負給機會你嘅人。」

內地劇集《招搖》。（IG@yuenhochungnicholasV）

早年他從內地回流回香港，他說除了是因為疫情之外，最大原因是無綫監製王心慰（Amy姐）：「因為Amy姐覺得我好適合《我家無難事》嘅一個角色，問我有冇興趣，Amy姐之前作品同成績都係有目共睹，能夠呢個機會係完全唔需要有任何嘅考慮；另外亦都好多謝樂小姐，因為佢簽我去邵氏，最後亦好感謝珍姐，因為佢令我有機會嘗試唔同嘅角色。」