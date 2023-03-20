林俊傑演唱會｜彈鐘風波被鏡粉鬧冇影響心情　JJ貼相歎啡：來週見

林俊傑（JJ）的巡迴演唱會《JJ20世界巡迴演唱會香港站》昨晚（19/3）來到第三場，本來由男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）做嘉賓，但其後卻因溝通問題臨時取消安排，演唱會監製李志倫及MIRROR經理人花姐已先後回應，不過有鏡粉就不滿JJ，去到其社交平台留言指不尊重後輩，但JJ心情未有受影響，今午照去尖沙嘴嘆咖啡，又Post相指首三場演唱會精彩難忘，向粉絲喊話：「來週見！」



林俊傑（JJ）分別於本月17至19日、24至26日於中環海濱活動空間舉行共6場《JJ20世界巡迴演唱會香港站》，慶祝入行20周年，昨晚（19/3）是第三場，網上一直流傳第三場嘉賓是男團MIRROR成員陳卓賢（Ian），而Ian亦有現身綵排，不過最終卻沒有上台，惟他與隊友邱士縉（Stanley）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）卻在中環海濱外合照，耐人尋味，引發Ian遭「彈鐘」之說。

「彈鐘」事件發生後，MIRROR成員邱士縉（Stanley）在IG上載了與陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的合照，地點為JJ演唱會場地中環海濱外。（stanleysc_@Instagram）

陳卓賢近日忙於馬不停蹄拍攝《冰上火花》，連休息都不夠時間，有粉絲就心痛他明明百忙中抽空去綵排做嘉賓，最終卻未能上台表演，替他感不值。（iancychan@Instagram）

演唱會香港區監製李志倫就向傳媒解釋取消嘉賓環節的因由，他表示：「因錯誤傳遞雙方訊息， 導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下， 取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排致上最大歉意。」而MIRROR經理人花姐則指已收到主辦單位表達歉意，衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，期待未來有機會再合作。有消息指，JJ事前一直以為邀請了MIRROR全體成員擔任嘉賓，但最後發現只有Ian陳卓賢合唱，雙方未能達成共識，遂臨時取消昨晚的嘉賓環節。

JJ演唱會第二場，請來黃貫中擔任嘉賓。（jjlin@Instagram）

JJ演唱會鬧出嘉賓風波，即使Ian已現身綵排，但最後因溝通問題未有上台演出。（jjlin@Instagram）

有部分鏡粉對事件感失望，到JJ的社交平台留言，要他交代清楚為何沒有Ian，又問：「不是有Mirror當嘉賓嗎？你憑什麼用他們來做焦點！」「不給上台的原因是什麼？？？？」「做人要守信用呢！」也有人批評他不尊重香港歌手，甚至斥：「JJ身為前輩對後輩如此不尊重，真的很失望，請還Ian一個公道！」不過，也有歌迷認為嘉賓非必須，因為JJ本身已有唱不盡的金曲，全程聽他獻唱感覺更圓滿。

而JJ並未受事件影響心情，今日中午連貼3張去尖沙咀咖啡店歎咖啡的照片，標註了地點，又影低咖啡說：「lovely」看來心情不錯！而其後他亦張貼多張今次香港站演唱會的照片，留言：「JJ20香港站首三晚精彩難忘～來週見！」