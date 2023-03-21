43歲吳尊曬朱古力肌打網球　 身形超Fit︰别再說我瘦了

現年 43歲的吳尊向來保養得宜且熱愛運動，令他擁有壯碩的好身材，外型完全不輸時下年輕男明星。除了熱愛健身之外，近年他迷上了打網球，近日更在微博上貼一段赤裸上身曬出朱古力肌打網球的影片，讓不少網友讚嘆狀態太好，令人相當羨慕。

吳尊迷上打網球 。（影片截圖）

從影片可見，吳尊赤裸上半身戴着墨鏡在網球場上打網球，一身朱古力色肌肉相當搶眼，肌肉線條明顯，六舊腹肌分明，相必其體脂率相當低。揮着球拍打球的他無論反手接球還是殺球力量感十足，球技相當不俗。打到爆汗的他揚言打得好爽，雖然打到雙手受傷，但他非常享受當下，他留言表示：「學了一年半的網球迷上了，幸好之前有籃球和健身的底子，這些經歷對學習網球幫助也很大，常常跟我小朋友說學習是對自己最好的投資，有可能現在用不上,，但對未來一定是有好處。熱愛和夢想永遠是這麼的美好，努力運動以35年，期待再來個35年的堅持。這輩子跟家人一起活到老學到老。一定值得！」

身材非常好。（影片截圖）

不少網友眼見他的狀態後都讚不絕口，而他的好朋友劉畊宏都大讚：「這身材太好了。」而對於網友好奇問到其膚色是自然曬黑還是美黑，他亦有親自作出回覆：「打網球最愛在太陽底下曬。」亦強調自己一直愛朱古力色。還笑言呼籲網友：「别再說我瘦了。」表明男人最不喜歡給人家說瘦。

打到受傷。（影片截圖）