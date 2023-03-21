竇靖童孖同父異母妹妹合體行街　竇佳嫄行型格Look超豪爽

天后王菲的女兒竇靖童近日與同父異母的妹妹竇佳嫄相聚，兩姐妹在北京相約一起逛街閒聊，相當開心。雖然是異母姐妹，但她們絕對遺傳了爸爸竇唯的強勁基因，模樣非常相似之外連打扮風格一樣有個性化，讓不少網友直言像極了雙胞胎姐妹，引起網上熱話。

竇靖童﹑竇佳嫄罕見合體。（竇佳嫄微博圖片）

眼見竇佳嫄在微博上貼的照片可見，姐妹二人打扮低調現身北京聚會，開心地逛街閒聊在胡同處大玩自拍留念，逛累了一同在飲料店休息，相當開心。雖然身為姐姐的竇靖童已經26歲，但現年只有21歲的竇佳嫄看似更為成熟一些，因為據指其身高有178CM，外型上顯得成熟些。

身為同父異母姐妹的她們，雖然身材比例大相逕庭，但五官卻長得非常相似，二人同擁有一雙大眼睛，鼻型扁平，臉部上半部分的神韻長得較為相似。除了長相之外，他們的穿衣打扮風格都非常相似，同走個性化打扮，竇佳嫄一頭漸層色頭髮，配上連帽衛衣加白色長褲，腳踏龐克風的厚底鞋，坐在街頭上顯得非常豪爽。

姐妹二人在北京聚會逛街。（竇佳嫄微博圖片）

同為豪爽型女生的她們，還遺傳了爸爸竇唯的良好音樂基因，同在娛樂圈發展做歌手，目前竇佳嫄是樂團after afters的主唱，不時在一些音樂節表演，演唱風格多元，聲音非常動聽。她曾在2021年參加真人騷節目《明日創作計畫》，因為是竇唯女兒的原因，令她受到關注，不過她在第6場表演止步，未能走到最後。

竇佳嫄的穿衣風格相當有個性。（竇佳嫄微博圖片）

竇佳嫄是樂團after afters的主唱。（after afters微博圖片﹑竇佳嫄微博圖片）

不少網友眼見她們姐妹二人合體都相當驚訝，想不到她們私下感情那麼好。因為竇佳嫄的母親高原，有傳當年是第三者介入王菲與竇唯的婚姻，所以令不少網友覺得她們不受大人的感情因素影響，姐妹一起玩耍感情要好特別難得，同時亦對王菲的教育給予肯定，讓孩子做自己。

王菲與竇唯的婚姻只維持三年。（視覺中國）