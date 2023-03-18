鄭爽爸爸千字文怒控張恒　曬單據證明繳清稅款罰金

內地女星鄭爽因被爆出代孕棄養、逃漏稅風波，重挫演藝事業，被列為劣跡藝人遭到全面封殺。目前她正與前夫張恒打官司中，未知是否看不過眼女兒最近頻頻被男方在網絡上作出攻擊，身為父親的鄭成華就難以忍受，17日在微博寫下千字文指責男方，直言他是精心策劃近一年時間去吹毁鄭爽，又曬出繳款收據，證明已繳清逃漏稅罰金，不想有人在這件事上再做文章。

鄭爽至今仍被全面封殺.。（鄭爽微博圖片）

鄭成華指出當初鄭爽與張恒戀愛期間，借給對方2000萬人民幣（約2200萬港幣），又借出1300萬人民幣（約1400萬港幣）給他開公司，而且所租的房子房租100多萬人民幣都是她墊付，主要是為了他的面子，鄭爸爸表示：「想讓這男人在外面有面子，不差錢，別人不能低看他。」揚言鄭爽就是想得太周到，甚至已想好未來十年二十年的美好生活，那時她感覺生活是充滿陽光的。

鄭爸爸表示鄭爽借了多筆錢給張恒。（視覺中國）

那時處於幸福時光的鄭爽，萬萬想不到因為在他的手機中發現不雅視頻同照片，知道他出軌N次，一下子被擊沉，難以接受此事，選擇不原諒對方。當下張恒可能得不到想要的東西，於是在這種情況下他就決定毁掉一切：「勾結無良媒體及營銷號精心策劃近一年的時間要如何毁掉爽兒，只要你還在演藝圈，就不斷的威脅你，孩子代孕的事是永遠是他手中第一張王牌。」強調人性之惡是無法想像的。

還提到當初他曝光的雙方錄音片段，是經過一些後製所成：「在某些專業人士的配合下剪輯、拼湊，最終播放給大家聽。」

鄭成華表示錄音檔是經過剪輯的。（微博圖片）

另外，為了不想令他人在逃漏稅問題上再做文章，鄭爸爸親自上貼了多張繳交稅款的金額，在去年已繳交完畢逃漏稅罰金：「稅務局也給我們出了證明，之所以這麼做就是不想讓某人在這件事情上再做文章，閉嘴！」事關張恒曾在2月份時，於微博貼文質疑他們稅務問題：「你女儿的罰款完稅證明在哪？你女儿的還款證明在哪？」至於，關於鄭爽天價片酬問題，張恒曾指控她接拍劇集《倩女幽魂》（改名為《只問今生戀滄溟》）時簽有「陰陽合同」收取1.6億人民幣。而鄭爸爸就此事表明他們沒有參與商討工作事宜，全由張恒與製片方商談，及後二人分手丟給鄭爽去處理，目前她與製片存有合約糾紛，亦正在申請上一級法院重審。

鄭爽被爆收取天價片酬。（微博圖片）

最後鄭爸爸向張恒喊話：「希望某人如果真正是堂堂正正的男子漢，就不要和曾經深愛過你的人及我這個糟老頭子糾纏下去。」還給予忠告表示：「詆毁別人，貪圖不義之財，最終一定會被反噬。」他還透露女兒鄭爽在這幾年經歷了難以想像的痛苦，目前的她已放下仇恨了。

鄭成華指出鄭爽已放下了仇恨。（視覺中國）