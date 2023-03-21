黃宗澤吳卓羲私下群組曬歌聲　林峯讚好聽：進步挺大

近年TVB同內地媒體在綜藝節目上多了許多合作機會，均做得有聲有色，就好像《聲生不息》﹑《無限超越班》等非常受歡迎。正因為如此TVB與優酷平台合作，在25日將聯同舉辦「無限超越班群星演唱會」，邀請了多位港星參加，其中林峯﹑黃宗澤﹑吳卓羲三兄弟久違同台，令不少粉絲相當期待。而近日他們亦各自在微博曬出私下群組訊息，討論歌聲問題，但大家的焦點均集中在群組名稱上，事關該群組名叫「三個帥哥」，三人互動相當有趣，令不少網友都羨慕他們兄弟情。

三兄弟將久違合體。（黃宗澤微博圖片﹑林峯微博圖片）

臨近演唱會的日子到來，他們都不斷為表演加緊練習，更建立了一個名為「三個帥哥」的群組討論表演問題。首先是黃宗澤在群組中放了一段60秒的語音，猜測應該是其唱歌的聲音，因為林峯之後留言表示：「把你吃的CD吐出來。」而吳卓羲之後又放了一段語音，想必歌聲太好聽，令到林峯都不禁懷疑他們是去了哪兒作培訓的，他留言表示：「你倆背着我偷偷補課了吧！」揚言他們進步好大。

三兄弟建立一個群組名叫「三個帥哥」。（微博圖片）

歌聲有進步的黃宗澤似乎對自己甚有信心，事後在微博留言表示：「最近正在加緊練習中，哥唱的是不是不錯。」而吳卓羲亦對其表現給予肯定：「唱得確實有點東西。」三兄弟互動相當幽默有趣，令不少網友哭笑不得。而是次演唱會除了他們之外，還有炎明熹﹑林保怡﹑楊千嬅﹑吳若希﹑陳慧珊等，星光熠熠陣容相當強勁。

不少港星出席演唱會。（TVB官方微博圖片）