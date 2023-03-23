隱形戰隊｜「靚仔星二代」廖家爵上位唔靠關係：喺公司會盡量唔講

無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》第11集中，有一位演員廖家爵飾演「恐怖分子」巴翼，在隱形戰隊劉佩玥飾演的杜小婕做臥底假扮鳳姐的過程中，劉佩玥更險被廖家爵「霸王硬上弓」。劇集出街之前廖家爵被廣泛關注，就連監製文偉鴻都出po稱讚他是好演員。



廖家爵在《隱形戰隊》飾演「恐怖分子」巴翼。一幕強暴劉佩玥戲份令他為觀眾所認識。（《隱形戰隊》截圖）

飾演「恐怖分子」巴翼的廖家爵原來在多年前已入行做演員，參演了幾套電影製作後入讀了TVB藝訓班，並開始參與劇集演出。同時廖家爵亦被稱為「最靚仔星二代」，爸爸就是《天師執位》中飾演「大粒癦」的廖駿雄。他接受《香港01》訪問時透露早年患癌的爸爸，手術後的近況。他說：「爸爸身體幾好，周不時都會俾媽媽捉去慢跑吓，慢慢練返啲身體咁。」

廖家爵在《隱形戰隊》飾演「恐怖分子」巴翼。一幕強暴劉佩玥戲份令他為觀眾所認識。（《隱形戰隊》截圖）

做「星二代」入TVB有沒有優勢？他回答：「爸爸識人嘅影響一定有，但我喺公司都會盡量唔講唔提，想靠自己努力，調轉我希望人哋識我之後先知我爸爸係邊個就好。」他也表示自己入行也是得到爸爸的幫助。他說：「入到行其實都要多謝佢嘅，冇佢我都幾難入行，自問我覺得自身條件其實唔算好，所以唯有努力啲，起碼唔好影衰佢！亦都好慶幸自己係由訓練班入行先至學到咁多嘢。」

廖家爵的爸爸是著名甘草廖駿雄。（網上圖片）

該集出街後有沒有人認得？他說：「自己相熟嘅朋友就有，希望呢幾集出完街多咗人識啦。」擔心被定型做壞人嗎？他回答：「唔驚，最好多啲演出機會。反派都有反派嘅好，最好可以做到big boss啦，不過都要多啲演出經驗先。」初次與劉佩玥拍攝強暴戲份，原來他也十分緊張，他說：「其實拍完就無咩感覺，係驚整親佢，但拍之前好緊張，始終都係訓練班出嚟第一次接到單元角色同拍呢啲強暴嘅劇情，唔知可以點做又好驚掂到佢同整親佢。」

廖家爵細個好圓潤。（受訪者提供）

廖家爵是著名甘草廖駿雄的兒子。（廖家爵IG圖片）

該集數播出，也有不少觀眾大讚他靚仔，他回答：「唔，都多謝有人讚我靚仔嘅，其實由細到大我同靚仔都唔係好掛鉤，仲要細個係肥仔嚟，唔太有自信心 ，所以將靚仔同我掛鈎都開心嘅。」