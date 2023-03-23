隱形戰隊｜劉穎鏇爆衫除剩小背心 同劉佩玥一齊低胸打架勁搶眼
撰文：黃梓恒
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無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》劇情去到一半，愈來愈緊張，最新一集講到刑風（劉穎璇飾）、Shadow（劉佩玥飾）潛入敵陣救女仔，兩人又迎來一場打鬥場面。今日製作組釋出兩人拍這幕戲的花絮片段，兩人本身都穿上一件褸，但劉穎鏇在打鬥過程中，因敵人捉住件褸便順勢把它除掉，結果只剩下一件白色小背心，她和劉佩玥一齊低胸打架勁搶眼！
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連網民忍不住讚：「個個又型又fit」、「睇到劉穎璇鍛練成果，肌肉線條美，打女入型入格」、「阿Moon穿黑色皮褸好型，佢做戲好好」、「兩位睇得又打得」等等。
其實劉穎鏇小背心並不是第一次出現，TVB早已為每個主角釋出一小段廣告片，作為女主角的劉穎鏇在片中有很大的驚喜，穿上一件白色貼身低胸小背心，而且鏡頭由上面拍下去，傲人身材一覽無遺！
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隱形戰隊最新劇情劇透?
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《隱形戰隊》除咗六大視帝視后鑽石級陣容，仲有咩咁把炮？
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