女主持上衣下滑「低胸衫嚴重移位」密集式走光超過30分鐘狂露Bra
撰文：聯合新聞網
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《小明星大跟班》Sandy（吳姍儒）請產假，除了找來鹿希派代班主持外，也請了不少女星代班，像是因為演出八點擋《天之驕女》而知名度大增的宋羽葤也加入代班行列，不過在最新一集節目中，她卻發生胸前走光的意外。
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宋羽葤當天主持時，穿著一件一件平口式條紋上衣，剛開始一切都正常，但隨著時間過去，她的上衣開始出現下滑的情況，原本是微露出事業線，但事業線越露越多，到最後已經露出疑似是黑色的NuBra，幾乎要走光，製作單位隨後就在宋羽葤的胸前打上士多啤梨圖案，因此整集節目有超過30分鐘以上的時間，宋羽葤的胸前都是呈現士多啤梨圖案。
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