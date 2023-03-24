隱形戰隊｜劉穎鏇着小背心肉搏匪徒　不慎走光露出胸圍邊

無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》一集比一集精彩，劇中飾演「隱形戰隊」的劉穎鏇和劉佩玥等人更連場肉搏槍戰火併。日前（23/03）TVB在YouTube頻道上載了拍攝花絮，片中劉穎鏇肉搏匪徒，直接脫下外套當做打鬥道具，挷起匪徒的手轉身一個背投，整個動作一氣呵成十分之好看。



劉穎鏇（Tiffany）打得好好睇。（《隱形戰隊》截圖）

打鬥過程中劉穎鏇還不小心走光，露出胸圍邊，真是十分投入。有網民在影片底下留言大讚，寫道：「今年的飛躍、女配角，我一定會再支持Tiffany的！」「睇到劉穎璇鍛煉成果，肌肉線條美，打女入型入格」「夠曬動感呀！」

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