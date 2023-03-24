隱形戰隊｜劉穎鏇着小背心肉搏匪徒 不慎走光露出胸圍邊
撰文：林迅景
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無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》一集比一集精彩，劇中飾演「隱形戰隊」的劉穎鏇和劉佩玥等人更連場肉搏槍戰火併。日前（23/03）TVB在YouTube頻道上載了拍攝花絮，片中劉穎鏇肉搏匪徒，直接脫下外套當做打鬥道具，挷起匪徒的手轉身一個背投，整個動作一氣呵成十分之好看。
打鬥過程中劉穎鏇還不小心走光，露出胸圍邊，真是十分投入。有網民在影片底下留言大讚，寫道：「今年的飛躍、女配角，我一定會再支持Tiffany的！」「睇到劉穎璇鍛煉成果，肌肉線條美，打女入型入格」「夠曬動感呀！」
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隱形戰隊最新劇情劇透?
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《隱形戰隊》除咗六大視帝視后鑽石級陣容，仲有咩咁把炮？
《隱形戰隊》日前釋出官方首輪預告片，如片段所見，除了精彩緊湊的槍戰及肉搏場面，角色的造型亦相當吸睛，劉穎鏇與劉佩玥大騷長腿甚有睇頭，【詳情即睇】，早前劉穎鏇更不慎走光疑露底春光乍洩前更傳陳展鵬扭計加人工被換角，監製文偉鴻親解選角一事。