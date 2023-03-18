黑暗榮耀2︱網民計算宋慧喬整套復仇計劃花費 竟然只需6位數字？
撰文：陳穎妍
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Netflix《黑暗榮耀》第二季繼續討論度十足，最近有韓國YouTuber嘗試計算宋慧喬飾演的「文同珢」一角整套復仇計劃花費的金額。網民以為一次過要向五人報仇需花上千萬元，但原來45萬港元內就能完成？
YouTuber計算劇中「文同珢」的復仇計劃由夏天開始，並於下一年春天完結，為期約10個月，竟然只花費了約6,886萬韓元左右，對算港幣約41.3萬元。YouTuber列出約20項主要費用，包括別墅房租、替「李蓑羅」買毒品和支付母親醫院醫療費等，其中聘請「姜賢南」成為特工和請神婆做法事佔最大部分，分別是3,000及2,000萬韓元（約18及12萬港幣）。
點撃睇宋慧喬部分支出 ：
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不過當然都有部份錢非出自宋慧喬，例如「姜賢南」女兒的美國留學費是「李蓑羅」為掩蓋吸毒事件支付的揞口費；令「全宰寯」失明的藥水和半廢棄停屍間則由「朱如炡」安排和購買；「尹昭熙」屍首安置則由「河度領」幫忙完成。不過YouTuber表示即使計算以上四項，總花費也不會超過一億韓元（約59.9萬港元），意外地比想像中少得多。
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