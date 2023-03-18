黑暗榮耀2︱網民計算宋慧喬整套復仇計劃花費　竟然只需6位數字？

Netflix《黑暗榮耀》第二季繼續討論度十足，最近有韓國YouTuber嘗試計算宋慧喬飾演的「文同珢」一角整套復仇計劃花費的金額。網民以為一次過要向五人報仇需花上千萬元，但原來45萬港元內就能完成？



有韓國YouTuber計算了整場復仇計劃只需約41.3萬元。（影片截圖）

YouTuber計算劇中「文同珢」的復仇計劃由夏天開始，並於下一年春天完結，為期約10個月，竟然只花費了約6,886萬韓元左右，對算港幣約41.3萬元。YouTuber列出約20項主要費用，包括別墅房租、替「李蓑羅」買毒品和支付母親醫院醫療費等，其中聘請「姜賢南」成為特工和請神婆做法事佔最大部分，分別是3,000及2,000萬韓元（約18及12萬港幣）。

請「姜賢南」成為特工估計佔了最大部分。（劇照）

點撃睇宋慧喬部分支出 ：

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不過當然都有部份錢非出自宋慧喬，例如「姜賢南」女兒的美國留學費是「李蓑羅」為掩蓋吸毒事件支付的揞口費；令「全宰寯」失明的藥水和半廢棄停屍間則由「朱如炡」安排和購買；「尹昭熙」屍首安置則由「河度領」幫忙完成。不過YouTuber表示即使計算以上四項，總花費也不會超過一億韓元（約59.9萬港元），意外地比想像中少得多。

有網民表示宋慧喬並不需親自出手是復仇計劃只需六位數的最大原因。（劇照）