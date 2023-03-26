一線搜查｜鍾慧冰愛女林靜莉抗拒同媽咪比較：我好唔鍾意

鍾慧冰愛女林靜莉（Jeannie）日前（24/3）現身荃灣出席HOY TV王牌節目《一線搜查》宣傳造勢活動。Jeannie在接受《香港01》訪問時直言加入《一線搜查》做主持人後，令她大開眼界：「我哋好多時候都要出外景採訪，要接觸唔同階層嘅人，透過採訪佢哋，令我有好大感受。就好似之前我去採訪一對老人家，其中有位係七十幾歲嘅婆婆，佢要照顧佢九十幾歲嘅媽媽，依然不離不棄，盡顯親情可貴，令到我好大感觸。」



現年27歲的Jeannie透露單身多年，仍未找到合適對象。（吳子生攝）

Jeannie續說：「因為始終我都係喺溫室長大嘅小花，由細到大都冇咩經歷過，到我自己去接觸社區，就會發覺自己原來好幸福，就係因為咁我發覺自己成熟咗。仲要對我阿媽孝順咗，因為之前我係要搞到自己好忙，兩個星期先見佢，但而家我係迫自己要一星期要見佢幾次，同埋一定要同媽咪傾偈，因為親情都好緊要。」

對於要背負鍾慧冰女兒之名，Jeannie直言從前很抗拒：「因為我好介意人哋將我同媽咪嚟比較，例如啲人睇完我嘅工作表現，然之後就同我講：『你媽咪以前做得好好，不如返去同媽咪學習』，我就會諗點解要將我同佢比較呢，呢樣我係好唔鍾意，令到我直頭唔想俾人知我係鍾慧冰個女，但好無奈其實身邊做嘢嘅人都係知，咁我唯有欣然接受佢。不過而家我就冇呢種諗法，反而我覺得係一個優勢，啲人知我係佢個女之後，啲人係會對我有印象，係一件好事嚟。」