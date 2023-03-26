鄭秀文拍檔鹽叔暪妻偷食女粉絲　財經界KOL狠批荼毒室火速割席

早前與天后鄭秀文合作出歌《愛是…2.0》的YouTube頻道「好青年荼毒室」（下稱荼毒室）創辦人、哲學界KOL鹽叔（楊俊賢），近日公開承認瞞婚偷食女粉絲，並發表聲明承認造成很大傷害。事後荼毒室於專頁發聲明，指其他成員兩個星期前陸續得知鹽叔行為，對他十分失望且不能接受，鹽叔現已煞停荼毒室所有活動。

好青年荼毒室早前與天后鄭秀文合作拍MV，由左至右三位成員分別為豬文、白水及鹽叔。

與荼毒室素有「牙齒印」的財經KOL「渾水」今日（26日）於Facebook專頁發文，指對鹽叔是「識英雄重英雄」之感，相當敬重對方，他認為今次是鹽叔私事，故沒太大感覺。

財經KOL「渾水」。（羅君豪攝）

惟渾水炮轟荼毒室其他成員火速劃清界線的行為不可取，直斥：「好青年荼毒室出官方聲明割𥱊，以受害人自居，用石頭掟自己人呢種做法，我真係不敢苟同。」

渾水認為，荼毒室成員被指採訪大馬女神林明楨準備不足時，是鹽叔一人出面道歉頂罪；他又憶述當初與荼毒室就疫苗議題辯論時，只靠鹽叔坐鎮兼有能力與之辯論，因此荼毒室絕不應與鹽叔撇清關係，更斥其他成員缺乏道義：「見到你班斯文敗類，我仲覺得自己一個銅臭商人，比你哋更加講江湖道義。」

YouTube/@好青年荼毒室

渾水又不具名以某位ViuTV藝人作例，「大家都知道Viutv我最鍾意係邊個藝人，佢亦都係我好朋友。幾年前佢都面對着人生困難，佢嘅母公司係唔會出聲明同佢割，又或者逼佢離隊，而係慢慢等佢沉澱冷靜，將雪藏包裝成一個笑話，等啱嘅時機嘅時候就搵晒啲好兄弟、好團隊拍節目推翻佢上去。現在我這位好朋友已經成為偶像，他經歷過人生轉變，成長了，有蛻變，這是我欣賞佢嘅地方。」疑似暗示為早年被指出軌遭雪藏的ERROR成員吳保錡。

渾水認為外界應給予鹽叔時間處理私事，又提醒粉絲：「你們作為粉絲，都應該諗清楚你鍾意一個偶像，係鍾意佢哋邊一個部份。」

鹽叔曾主持香港電台電視節目《哲學有偈傾》。（電視截圖@香港電台）

去年10月荼毒室拍片討論應否打疫苗引起迴響，渾水撰文表達相反立場，荼毒室成員「豬文」直播期間直斥渾水「誅心論」，渾水及後再撰文斥豬文對公共議題討論質素低，「非常不堪入目，極度令人失望。」

鹽叔曾參與「試當真」綜藝節目。（YouTube@ 試當真Trial & Error）

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