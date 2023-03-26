鄭秀文新歌拍檔哲學KOL鹽叔認扮單身偷食女粉絲　網民：愛是3.0？

YouTube頻道「好青年荼毒室」成員搞作多多，近日更獲天后鄭秀文邀請合作新歌《愛是…2.0》，從哲學角度探討愛的真諦。不過荼毒室其中一位成員鹽叔，近日就在通訊群組承認自己隱瞞已婚，並與一名女性支持者搞外遇，欺騙對方感情，宣佈即時停止於荼毒室的活動。



YouTube頻道「好青年荼毒室」成立於2016年，成員皆是哲學系出身，以「哲學普及化」為己任，以淺白方式探討哲學，亦曾主持香港電台節目《哲學有偈傾》。好青年荼毒室目前在YouTube有約15萬人訂閱，常駐成員包括鹽叔、豬文及白水等，幾位不但成為城中的「哲學KOL」，近日他們更獲鄭秀文（Sammi）邀請，合作新歌《愛是…2.0》，此曲是鄭秀文與LMF於2000年的經典歌曲《愛是…》延伸，荼毒室填上全新Rap詞，從古今哲學家角度探討愛的意義。Sammi曾表示自己是「好青年荼毒室」忠實觀眾，找幾位合作並不是純粹為噱頭，Sammi說：「真心欣賞他們為推廣哲學的熱誠，而且非常貼地。」

Sammi近日邀請「好青年荼毒室」的三位成員合作新歌，負責填Rap詞及Rap部分，鹽叔（左二）卻爆出偷食醜聞。

現年39歲的成員鹽叔，本身是中文大學哲學系畢業，後於德國柏林洪堡大學與英國倫敦國王學院攻讀博士，他近來兩度於另一YouTube頻道試當真的「試玩毛」綜藝單元亮相，扮演《今際之國的闖關者》之九頭龍和苣屋，屬於智慧型玩家。雖然兩日前的新片仍有鹽叔戲份，但原來他約一周前已宣佈因出軌而即時停止所有於好青年荼毒室的活動，難怪未有現身兩個頻道的直播及謝票場。

鹽叔日前參與「試當真」綜藝節目，憑捉心理和頭腦贏得遊戲。（YouTube@ 試當真Trial & Error）

在日前播出的全新一集「試玩毛」，鹽叔更不介意為遊戲戴假髮醜化自己。（YouTube@ 試當真Trial & Error）

鹽叔日前在與「室友」（好青年荼毒室支持者）的通訊群組中「自首」，他發表聲明：「我之前隱瞞結咗婚嘅事實，同咗一個喺活動中識嘅女仔一齊，甚至當個女仔有懷疑時，仲繼續欺騙佢，對佢做成好大嘅傷害，傷害得佢好深。」他指自己做得好錯，表達歉意並謂：「我自私、我軟弱、我利用咗佢對人嘅信任。我好內疚，但我知再內疚都冇用，因為對佢嘅傷害已造成。」鹽叔理解女生向他人揭發真相的目的，坦承「我傷害嘅唔止係呢個女仔，仲有我嘅屋企人，我亦都傷得佢哋好深。我一個人嘅錯，傷害咗身邊好多好多人。」

鹽叔表示自己自首是因為他視這個群組裡的每一位為真心重視的朋友，於是真誠認錯，亦不求原諒，他續說：「大家唔鍾意我係我deserve嘅。我可以做嘅，係我承諾會真心做好自己，唔會再犯呢個錯，唔會再傷害人。同時我會即時停止喺荼毒室嘅活動。」

鹽叔於與室友們Discord群組的留言，他承認自己隱瞞已婚並且出軌。（網上圖片）

此外，網上亦流傳一張疑為鹽叔向女事主剖白的對話圖，時間應為雙方攤牌後，該名在通訊錄被儲存作「鹽」的人士多番強調自己是真誠對話，更謂：「我嘅身體反應已經Show我真係幾真誠。呢個包括咗我對你嘅感受係幾咁真，同我嘅內疚係幾咁真。」他甚至表明可以發一億個毒誓證明自己何等真誠，又自稱相信對方絕非為了報復。

該人再表達自己會承擔傷害了人的責任：「我承諾短期內我會淡出一啲荼毒室嘅活動，堅定留返多啲時間去做返我之前一直冇盡嘅家庭責任，補救對屋企人嘅傷害。」他又提出，自己將分別向荼毒室其他成員，以及信得過的室友坦誠自首，使對方觀察他以防他再犯錯，並承諾：「我亦已決定咗唔會再同任何女室友有私下嘅聯絡，我可以承諾例如定期俾電話佢哋Check，確保冇呢啲問題發生。」他指自己是相當認真去想辦法承擔責任及解決問題。

鹽叔曾主持香港電台電視節目《哲學有偈傾》。（電視截圖@香港電台）

而好青年荼毒室亦漏夜發聲明，指得悉鹽叔作為感到錯愕和非常失望，希望盡力減少對受害者的傷害。荼毒室指：「我們力勸鹽叔坦誠認錯及承擔責任，而鹽叔日前於會員 Discord 交代事件並道歉，並立即停止於荼毒室的所有活動。我們明白他道歉和停止活動並不能解決任何事情，但仍希望可以盡量有一個交代。鹽叔利用了其公眾人物的身分和室友的信任，欺騙了受害室友的感情。作為多年來合作的伙伴和朋友，我們不能接受。我們亦知道眾多室友早已把荼毒室當成朋友，相信與我們同樣地難受和痛心。」聲明又提到，荼毒室明白支持者除了失望外，亦會連帶對荼毒室失去信心，因此目前需要時間消化和思考荼毒室的前路。

「好青年荼毒室」漏夜就鹽叔偷食一事發聲明，對其行為感到錯愕和非常失望，亦理解公眾對荼毒室都可能失去信心，目前需要消化和思考荼毒室出路。（facebook@好青年荼毒室 - 哲學部）

事件在網上引起熱議，網友引用《愛是…2.0》歌詞嘲諷鹽叔，如其中一句：「如果你問愛情其實係點 羅蘭巴特話係迎來他者嘅一場冒險。」又問今次事件是否《愛是…3.0》題材。此外，由於Sammi亦曾是被老公背叛的受害人，網民亦很好奇她知道自己欣賞的後輩鹽叔搞外遇後會有何反應、會否後悔找荼毒室合作。另外亦有網民建議，即時開拍一集《哲學有偈傾》，議題為：「鹽叔係唔係犯咗全天下男人都會犯的錯？」但更多人表示，即使知道好青年荼毒室有成員偷食，也難以致信是鹽叔，更大嘆：「原來真係荼毒人！」