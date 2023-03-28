29歲「奶茶妹妹」近況曝光　同邱詠筠何超瓊合照打入香港名媛圈

2009年因長相甜美在內地爆紅一時「奶茶妹妹」章澤天，2015嫁內地豪門，早已榮升名媛圈一員。而章澤天娘家背景也不俗，她生於富商之家，父親為南京會斯通集團的老總兼工程師，章澤天2005年入讀南京外國語學校更成為校花，高中榮獲全國健美操亞軍，是國家運動員，更曾以學業為由拒絕張藝謀《金陵十三釵》的演出邀請。及後她於2011年考入清華大學，絕對是又靚又叻！

16歲時的章澤天，因為一張手握奶茶的照片而爆紅。（網上照片）

章澤天在美國遇上了現任丈夫、京東集團創辦人劉強東，2015年結婚，翌年誕下一女。2018年有報道指，她與丈夫以約802億港元身家，在「中國新財富雜誌500強名單」排名第16，章澤天榮登當時最年輕的億萬女富豪。

章澤天嫁給京東創辦人劉強東。（視覺中國）

章澤天嫁入豪門後一直十分低調，近日卻在港現身。已故富商邱德根孫女邱詠筠參加名流聚會，日前於社交網曬出合照，相中有邱詠筠、已故賭王二房女兒何超瓊，以及久未露面的章澤天，看來章澤天已成功打入香港名流圈，三人融洽合照，尤其邱詠筠和章澤天身貼身，關係不錯。

「奶茶妹妹」章澤天長相甜美可愛。（視覺中國）

誕完二胎的章澤天亦獲不少人稱讚好靚女，手腳纖幼，氣質優雅，看來豪門貴婦生活優雅，愈來愈貴氣。劉強東於2018年被控在美國性侵一名25歲的中國女學生，去年終於達成和解，看來章澤天亦已走出低谷，恢復精神。

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