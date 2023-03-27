Winka被網民攻擊單親影響感情觀　爆Seed親回：鬧還鬧唔好講屋企

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）坦誠認分手後竟成為眾矢之的，有部分聲音負評她，當中更牽涉到其家庭背景。有網民指她是因為於單親家庭長大，令感情觀有偏差，所以才會產生「Pre拍拖」觀念，在正式拍拖前已做拍拖的行為。Winka難忍對方攻擊其家庭背景，爆Seed親回：「單親家庭有咩問題？」但就承認自己之前表達得不夠好，再解釋「Pre拍拖」論。



女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）近日推出入團後第一首個人單曲《一手造成》，宣傳期間被各傳媒問起感情狀況時，她都有問必答，不諱言自己拍過兩次拖，上一段感情拍了6年，於去年6月分手，她指分手原因很複雜，但總括而言是兩人步伐不一致，沒有了想結婚的畫面。不過，兩人分手後仍保持友好關係，男方更繼續出任Winka歌迷會會長。

Winka近日承認自己與男友去年分手，結果燃起不少是非，但她亦大方回應網民抨擊。（IG@winka_chan）

而在另一個訪問中，她談到自己以往拍拖總是以結婚為前提，拍拖對自己而言就如結婚般謹慎，但後來有朋友提起「Pre-拍拖」這個概念，她覺得可以一試。Winka說：「我聽人講過有Pre拍拖呢樣嘢，喺真係拍拖前我哋可以做拍拖嘅嘢，透過咁樣了解你拍拖嘅模樣，再決定同唔同你一齊。我哋可以好專一咁了解對方、相處、拍拖，但未必真係拍緊拖。」

Winka在電視訪問提到，自己以往拍拖太謹慎認真，認為日後可以試試Pre拍拖，了解完才決定是否開始關係。（電視截圖：Viu1TV）

報道出街後，有網民對其言論感嘩然，有批評聲音指她開放、不願對關係負責等。另外又有網民指Winka入行後就嫌棄男友不上進、「消費」前男友、罔顧對方感受，她曾親自回應對方並否認這是消費，又貼出與舊愛的對話圖，力證關係良好，男方昨日更開解Winka，叫她不要對網上留言太上心，當耳邊風就好。

Winka與舊愛分手後關係仍然友好。

不過，當有網民提到其家人，就踩到她的底線，讓她沉不住氣。Winka曾透露自己在單親家庭成長，讀中五時家裡遭逢巨變，母親因精神問題入院，Winka被迫獨力照顧弟弟，放學後又要到糖水店打工，最後她無奈選擇停學，背起養家責任。近日不少網民在其IG post下的留言區罵戰，有網民以「單親家庭」這件事攻擊她，Winka就回覆：「你話單親家庭嘅意思係？」她之後將對方的留言轉發至限時動態，強調：「鬧還鬧啊，唔好講到我家庭嗰邊先！單親家庭有咩問題呢？你又明咗啲咩呢？」似乎有點勞氣。

Winka無法接受網民攻擊其家庭背景。（IG@winka_chan）

對方其後再回覆，說自己覺得Winka會有「Pre拍拖」想法是基於她在單親家庭成長，留言：「我諗緊點解你會講得出Pre拍拖呢個概念，可能你喺單親家庭長大，對感情有咁嘅價值觀啩。」Winka澄清：「Pre拍拖其實即係進入一段關係前，曖昧了解中嘅階段嘅意思～你拍拖唔會冇曖昧嘅過程吧～～了解咗先再決定一唔一齊嘅過程中，一定會好有好多嘅傾密偈同出街行街食飯！真心！呢點我都認係我講得衰！」

Winka解釋Pre拍拖概念只是曖昧過程，並承認之前表達得不好。（IG@winka_chan）

此外，Winka日前明明在限時動態貼出經理人Wing力撐自己的對話圖，卻很快刪帖，該名網民再追問她：「你係咪冇經你經理人同意Cap WhatsApp對話上IG？認唔認為自己職業操守有問題？唔好覆啲唔覆啲！」想不到Winka好有耐性，回覆表示自己有經過對方同意，又解釋：「只係我諗諗下，又覺得怕連累到Wing會俾人鬧，所以就Del返了！不過你係咁捉住呢點講，我都覺得可以回覆一下。」

Winka說自己將與阿Wing的對話放上網，是有經過對方同意，只是怕連累對方被罵才Del post。（資料圖片/梁碧玲攝）

縱然是非纏身，但Winka心情似乎未有受影響，昨晚分享素顏與好友唱歌的片段，又半夜三更在好友陪伴下，到巴士站的應援燈箱打卡。從片中所見，她心情極好，更押韻留言：「即興聚一聚，要飲飽食醉，我哋最純粹，通宵玩盡去。」以及「真朋友就係一齊癲！太可愛！」