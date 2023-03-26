轉發散文被批消費前度　Winka@COLLAR親回網民指控：關乎到人格

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）近日推出首支個人單曲《一手造成》，並接受各大傳媒訪問宣傳新歌。由於歌曲是以自身愛情經歷為藍本，Winka當然有分享自己的愛情故事，更透露去年6月已與圈外男友分手，不過二人仍然是朋友，而男方亦繼續出任歌迷會會長一職。



Winka透露去年6月已與圈外男友分手，不過二人仍然是朋友。（IG圖片）

Winka昨日（24/3）在IG限時動態轉發了一篇以「我要這個城市的人都喜歡聽我唱的歌」為題的散文，並寫下：「在山頂，我許下了很多個人生目標和願望。」散文中的女主角正正就是Winka，而散文的作者以及文中的「少男」相信就是Winka的前度。

Winka在IG限時動態轉發了一篇散文，卻被網民批評消費前度。（IG截圖）

散文的作者以及文中的「少男」相信就是Winka的前度。（IG截圖）

有網民不滿Winka轉發帖文而令她與前度的故事曝光，更私訊批評她的行為是消費前度，以及他們之間的愛情故事：「唔知你公開share呢一個ig出嚟畀全部人知道你同會長嘅故事係為咗啲咩，相信今日好多人都睇咗你嘅訪問，無論本身係你嘅fans定其他路人，咁都知道咗會長係你個ex。你哋都話晒一齊咗咁多年啦，你都應該feel到佢有幾唔捨得，甚至乎仲好在乎你、好愛你。點解你可以咁殘忍仲喺度消費佢，消費你地之間嘅愛情故事？你有好多情緒、好多說話、好多嘢想同全部人分享，但好似唔係咁樣去利用人，令你嘅故事更加豐富」。

面對網民的指控，Winka認為關乎到個人的人格問題，所以有必要回應一下。（IG截圖）

面對網民的指控，Winka認為關乎到個人的人格問題，所以有必要回應一下。她寫下長文回應該名網民：「經常覺得解釋係一件感覺好笨拙嘅事，但就係想講一講，因為關乎到一個人嘅人格層面~而介意嘅我，唔想裝作不介意！本身係自己嘅故事，但分享就變成消費！被形容到只有消費，實在有啲難以接受。大家並唔係對感情兒戲嘅人，就算喺訪問入面有提及前度，唔代表唔重視。會長係前度其實一早已經係公開的秘密，我哋嘅分開，大部份人都知道，其實冇需要隱瞞大家。而我哋分開嘅內容亦都冇被我完全公開~因為的確亦都要留返一啲空間，去保護彼此之間！喺記者傳媒問到的情況下，我就我可以回答嘅就如實作答。6年嘅感情入面，冇人會覺得唔可惜。Share呢個post係因為呢段說話喺我心中係好美好嘅回憶，係一個我覺得好關鍵，對我嚟講係有好大力量嘅事。先放下嘅人，唔代表會唔捨得同難過。但感情並唔係咁簡單就可以完全被解釋。一段感情嘅結束同處理，亦都冇一個最佳答案。只有大家點樣相互共識去保持點樣嘅距離，會係大家最舒服！喺你角度，如果你嘅前度咁樣做，你會覺得被不尊重？但你唔係我嘅前度，而你所知道同了解嘅，其實並不多~批評可以好簡單，友善嘅建議會比較但會更加好，希望下次你可以從建議嘅角度出發。」