Winka貼對話回應消費前度：Haters gonna hate　舊愛暖心76字力撐

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）近日推出入團後首支個人單曲《一手造成》，宣傳期間被傳媒問起自己感情狀況時，大方承認跟拍拖6年的男友去年已經分手，而對方現時仍繼續擔任其歌迷會會長。有網民批評Winka消費前度，又指她出道後就嫌棄男方等，Winka分別貼出與舊愛以及經理人Wing的對話圖，兩人都表示理解及安慰她，前男友更用76字暖心安慰Winka，希望她不要對網民的說話太上心。



女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）早在《全民造星IV》前已有出歌，但近日推出入團後第一首個人單曲《一手造成》，歌詞內容講到分手是自己有份造成，可惜已恨錯難返。Winka近日忙於接受訪問宣傳新歌，一向是隊中較敢言和多感受的她，每當被問起感情狀況時都有問必答，近日訪問陸續出街，有部分網民卻批評Winka於訪問中談及前男友是消費對方。

Winka近日大方承認與拍拖6年的男友已分手大半年。（IG@winka_chan）

Winka在訪問中不諱言自己拍過兩次拖，上一段感情拍了6年，於去年6月分手，她指分手原因很複雜，但總括而言是兩人步伐不一致，自己亦會因著緊對方而常常說教，令他有壓力，Winka亦不喜歡要像人母親般嘮叨。不過，兩人分手後仍保持友好關係，男方更繼續出任Winka歌迷會會長。

Winka與舊愛分手後關係仍然友好。

本月Winka與隊友So Ching舉行音樂會，前男友（後中白衫者）亦以歌迷會會長及好友身份到場支持。

報道出街後卻惹來一些批評聲音，首先是指Winka入行後就嫌棄男友不上進，又指她「消費」前男友、妄顧他感受，她亦有親自回應對方並否認這是消費，指：「我哋分開嘅內容亦都冇被我完全公開～因為的確亦都要留返一啲空間，去保護彼此之間！喺記者傳媒問到的情況下，我就我可以回答嘅就如實作答。」到今日（26/3）Winka先後轉貼與舊愛、經理人Wing和弟弟的對話圖，三人皆十分支持Winka。

Winka宣傳新歌《一手造成》時，坦言歌曲內容跟自己的感情狀況有關。（MV截圖@《一手造成》）

從前男友的對話中，他不但叫Winka有什麼事都可找他，又安慰她說：「總之你記得啲網上留言只係耳邊風，佢哋有自己嘅見解，你只要記得你嘅觀眾對象或者你說話嘅對象係邊個就得！！你唔需要全世界都明白你！！」Winka似要向外界證明自己與舊愛關係仍然友好，未有受新聞影響，而她轉發對話圖時並補上一句：「Haters gonna hate!」

Winka轉貼與前男友的對話，對方很樂意聽她傾訴，亦安慰她不要太在意網上留言。（IG@winka_chan）

此外，她亦一度轉發與經理人Wing的對話，Wing力撐和開解她，提到：「遲啲你講屋企又會話你消費屋企，但你有信念明明，目標係想有相同經歷嘅人有動力。」又指：「要做到個目標係要畀耐性同時間。」Winka分享這幅圖，tag了Wing並表示：「有好嘅經理人係好幸福的。」不過她很快就把圖刪掉，未知是否因為Wing覺得公開對話不恰當。至於其親弟弟，亦有跟Winka講「我唔知點安慰你 不過加油♥」