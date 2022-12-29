2022全球100大美女排行出爐 Day@COLLAR首上榜 Lisa失冠軍寶座
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
「TC Candler」2022年全球百大美女出爐！曾在2019年奪得冠軍的周子瑜，今年則位列第10，而她以TWICE成員出道至今，可說是年年上榜。
今年全球百大美女出爐由美國超模Jasmine Tookes奪冠，南韓女團MOMOLAND中的美韓混血成員Nancy（Nancy Jewel McDonie）則拿下全球亞軍，也是亞洲面孔第一，而南韓人氣女團BLACKPINK全員都上榜，Lisa拿下全球季軍，隊中排名最高。超人氣南韓新女團NewJeans中17歲成員Danielle也榜上有名，位列第91名。
【圖輯】Day@COLLAR排第幾？點圖放大看「2022全球100大美女」第100名至第51名👇👇👇
+45
【圖輯】「香港IG女神」Jumbo曾淑雅都上榜！點圖放大看「2022全球100大美女」第50名至第21名👇👇👇
+25
【圖輯】子瑜＠TWICE排第十，Lisa失冠軍排第幾？點圖放大看「2022全球100大美女」第20名至第1名👇👇👇
+15
而包括LE SSERAFIM KAZUHA、宇宙少女苞娜、(G)I-DLE的MINNIE、雨琦、ITZY的禮志、彩領、SECRET NUMBER Dita Karang、NMIXX Sullyoon、TWICE的MINA、SANA、Kep1er沈小婷、IVE張員瑛、SOMI、aespa寧寧、OH MY GIRL YooA、Red Velvet瑟琪、NANA也榜上有名，對於喜愛K-POP的粉絲來說都是熟面孔。
【同場加映】百大型男｜MIRROR四子代表香港入圍姜濤高踞第五 撼贏萬人迷碧咸（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+95
色情網站盤點2022裸戲《金髮夢露》玩3P《白蓮會》跌巨雕都上榜Google數據揭秘2022年10大台劇《茶金》第9《華燈初上》排第幾？2022年大陸出事男藝人逐個數 吳亦凡犯重罪致恐怖下場小牙籤不保2022日本藝人身家暴跌排行榜《全裸監督》演員性侵多名女星排第2世界盃2022｜球星大嫂團個個身材超火辣 齊著比堅尼IG鬥「球技」馮德倫《暗夜行者》豆瓣獲7.2分！盤點2022年愛奇藝10套熱播劇集
延伸閱讀：
23歲女星爆未婚懷孕 突崩潰洩心聲「獨自養兒辛苦」：每天都好想死
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】