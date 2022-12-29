2022全球100大美女排行出爐　Day@COLLAR首上榜　Lisa失冠軍寶座

「TC Candler」2022年全球百大美女出爐！曾在2019年奪得冠軍的周子瑜，今年則位列第10，而她以TWICE成員出道至今，可說是年年上榜。



今年全球百大美女出爐由美國超模Jasmine Tookes奪冠，南韓女團MOMOLAND中的美韓混血成員Nancy（Nancy Jewel McDonie）則拿下全球亞軍，也是亞洲面孔第一，而南韓人氣女團BLACKPINK全員都上榜，Lisa拿下全球季軍，隊中排名最高。超人氣南韓新女團NewJeans中17歲成員Danielle也榜上有名，位列第91名。

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【圖輯】子瑜＠TWICE排第十，Lisa失冠軍排第幾？點圖放大看「2022全球100大美女」第20名至第1名👇👇👇

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而包括LE SSERAFIM KAZUHA、宇宙少女苞娜、(G)I-DLE的MINNIE、雨琦、ITZY的禮志、彩領、SECRET NUMBER Dita Karang、NMIXX Sullyoon、TWICE的MINA、SANA、Kep1er沈小婷、IVE張員瑛、SOMI、aespa寧寧、OH MY GIRL YooA、Red Velvet瑟琪、NANA也榜上有名，對於喜愛K-POP的粉絲來說都是熟面孔。

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