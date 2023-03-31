評論 | 鄭秀文拍檔哲學界KOL鹽叔偷食　「塌房」敗在人設太真誠

鄭秀文新歌拍檔、哲學界KOL鹽叔（楊俊賢）近日自爆瞞婚出軌女粉絲，後再被揭疑似趁老婆懷孕時偷食，該女粉絲更曾為鹽叔墮胎。之所以踢爆鹽叔惡行，女粉絲解釋是因對方大話連篇，不希望出現下個受害者。

Sammi近日邀請「好青年荼毒室」的三位成員合作新歌，負責填Rap詞及Rap部分，鹽叔（左二）卻爆出偷食醜聞。

一向沒有留意「好青年荼毒室」（下稱荼毒室）的觀眾或許不解，為何鹽叔偷食在網絡上掀起頗大風浪，只記得他是鄭秀文新歌拍檔、又或是游學修好友，不時於YouTube頻道「試當真」亮相。

作為早在港台節目《哲學有偈傾》已留意鹽叔的觀眾來說，鹽叔「塌房」（意指形象崩壞）可說是比任何一位成員「塌房」都來得驚訝。鹽叔是荼毒室創辦人，在《哲學有偈傾》、以及各大小節目、訪談中曝光率最高的成員，身為荼毒室「門面」，說到荼毒室就會想起鹽叔，他絕對比起其他知名成員如豬文、白水更具威嚴和代表性。

鹽叔是《哲學有偈傾》主持之一。（節目截圖）

發展到後期，荼毒室成員樹立了各自的人物設定（下稱人設），這些人設也是荼毒室賣點，是荼毒室人氣再升級的關鍵。熒幕上的鹽叔說話條理分明又不失幽默，態度真誠友善，過往他為荼毒室多次「拆彈」，也為他大大加分。例如當財經界KOL「渾水」就疫苗議題向荼毒室開火時，鹽叔冷靜理性地作出反駁，博得渾水及外界稱讚；荼毒室早前訪問大馬女神林明禎，網友批評另一主持沒有充足準備，鹽叔將所有責任攬上身，並向大眾道歉，挽救荼毒室形象。此時的他早已累積了一定鐵桿粉絲，也是人氣最高的成員之一，其中部分更是抱住追星心態，將他當作偶像般的存在。

荼毒室訪問林明禎被指準備不足，鹽叔代出面道歉。（YouTube/@好青年荼毒室）

無論是故意樹立的人設也好，還是他真實性格也好，今次罕有爆出針對鹽叔的負面新聞，顛覆了他的公眾形象，令不少鹽叔粉絲心碎，也一定程度上連累了荼毒室。今次塌房，絕對是對荼毒室友情及公關的一大考驗。

鹽叔在遊學修YouTube頻道《試當真》亮相。（節目截圖）

雖說感情問題是私人事，但鹽叔是公眾人物，不可能不被談論。最好的方法，或者是趁早學許志安公開向大家交代事件，展示誠意，待事情丟淡後，過兩年再復出都未遲，期間荼毒室便交由其他成員出面打理。畢竟社會對偷食包容度都大了，大家早已見怪不怪，今次偷食事件很快便會被另一件更Juicy的事情取代，連震撼似黃心穎都可以突然出新歌復出，黃子恆食粉絲後過兩年繼續拍劇，相信鹽叔重整旗鼓出發指日可待。