愛回家｜根叔劉丹後生時都係靚仔　冇「二撇雞」撞樣黃曉明

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》之中，其中最經典的角色除了龍力蓮（林淑敏飾）、宋瑞輝（許家傑飾）、金城安（周嘉洛飾）、龍敢威（羅樂林飾）之外，出場次數最高、最多人記得的一定是熊樹根（劉丹飾）。劉丹自1970年代加入演藝圈至今已超過50年，早年憑《上海灘》馮敬堯一角而為人所熟悉，其後在長篇電視劇《真情》中飾演「叉燒炳」更令他成為家傳戶曉的演員，其中他的「二撇雞」形象更是深入民心。



劉丹入行後受高人指點，所以一直都保持「二撇雞」形象。（資料圖片）

說來有趣，原來當年劉丹參演《上海灘》飾演馮敬堯的時候只有26歲，不過在幕前留了「二撇雞」的他卻似足一個40多歲，久經歷練的江湖大佬。當中除了劉丹的演技搭救，某部份也歸功於他的「二撇雞」鬍鬚。那麼劉丹沒有「二撇雞」的時候是什麼樣子？原來當年在劉丹參演前，曾經拍攝過一兩張沙龍照。相片的他梳着油頭，穿着西裝也沒有標誌性的鬍子，看上去較為年輕而且官仔骨骨。在其他昔日舊照中，還有一張是他打拳時的模樣，也同樣地帥氣，其後後生時期的劉丹，真的有些似內地影星黃曉明。

原來當年劉丹參演《上海灘》飾演馮敬堯的時候只有26歲。（電視截圖）

劉丹後生時真係幾靚仔，仲同黃曉明撞樣。（網上圖片）

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