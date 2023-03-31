楊冪單身5年罕談感情生活　唔想拍拖連期待感都冇

人氣女星楊冪在2018年與劉愷威共同宣佈離婚，回復單身後的她就與內地男星魏大勛傳出緋聞，不時被影到二人過從甚密，曖昧十分，但他們從未就緋聞對外作出任何回應。而一向感情狀況備受外界關注的她，近日接受內地媒體訪問時就大方罕談感情問題，直言現在對談戀愛這回事沒有興趣，連期待感都沒有，引起不少討論。

楊冪同劉愷威在2018年離婚。（視覺中國）

接受訪問的楊冪被問到是否因忙於工作而無暇談戀愛，她就大方表示現在對談戀愛一點兒興趣都沒有，從前的確對戀愛這回事會有所期待，但現在連期待這個部分亦沒有。至於為何有如此改變，全因她每一日都有好多事情要做，根本沒有空餘時間談戀愛，強調現在好享受單身的生活。

楊冪同魏大勛曾傳過緋聞。（楊冪微博圖片﹑魏大勛微博圖片）

楊冪現階段享受單身生活，另一邊廂其緋聞男友魏大勛就與女星秦嵐傳出姐弟戀，二人更多次被目擊到現身三亞旅遊，日前女方在綜藝節目中被問到感情狀況時，她就表示：「現在就是大家看到我的狀態。」非常耐人尋味，令不少網友覺得她似乎間接在承認戀情。

秦嵐近日似乎在簡接承認戀情。（秦嵐微博圖片）

而其前夫劉愷威目前與女星李曉峰蜜運中，早前更傳出女方孕味濃疑懷孕，甚至疑籌辦婚禮當中，一舉一動都受到關注。前夫﹑緋聞男友各自在感情上有不俗的發展，楊冪無暇想談戀愛的事情，只顧着工作拍更多好戲給觀眾。