傅珮嘉英國晨跑遭黑衣人搶手機　嚇到邊喊邊嘔喪跑5公里搵救兵

歌手傅珮嘉（Maggie，又名：傅又宣）近日去了英國倫敦，其中一日晨跑期間竟遇劫，遭三個黑衣人搶走手機，她嚇得不知所措，幾秒後已邊哭邊作嘔，在沒有人影的街頭狂奔找好心人求助，不過她就慶幸人沒有大礙，表示：「其實我更該慶幸是當時人沒有受傷，聽說英國小偷很會使用小刀攻擊。」



傅珮嘉雖然黑仔，卻學會轉念，感恩自己最起碼沒有受傷，亦遇到好心人幫助。（IG@fufuamulet）

歌手傅珮嘉（Maggie）近日去了英國倫敦，期間更與首本名曲《絕》的填詞人黃偉文見面，又睇展覽、工作等行程，其中一日晨跑期間卻有驚心動魄的遇劫經歷，遭三名黑衣人當街搶走手機！Maggie說：「我的手機和最愛的綠色招財貓手機殼，於清晨06:15的晨跑時，在Hyde Park被3個黑衣人從後衝出來搶走，當下1秒呆住、緊接1秒想追、最後1秒急哭，這3秒情緒猶如坐雲霄飛車般，第4秒我已經邊哭邊作嘔了！環顧四周人影都沒有，距離住宿又必須要跑5公里，立馬告訴自己冷靜開始拔腿狂奔，沿途幸好找到一個好心人請他報警，再借他的通訊聯絡家人幫忙鎖機刪除，處理完再奔回住宿（很怕知道我住哪break-in)，反正整趟5公里回程竟花了20分鐘不到（平常我1公里時速要8分鐘）。」

傅珮嘉上周在英國與填詞人黃偉文飯聚。（IG@fufuamulet）

她坦言直至上了飛機還是無法相信就此失去手機，但在機上她卻提醒自己學識「轉念」，表示：「其實我更該慶幸是當時人沒有受傷，聽說英國小偷很會使用小刀攻擊（晨跑時雖跑在公園大路上，但戴了AirPod所以沒察覺有人在附近）。」但她亦直認今次經歷確實嚇倒她，事後仍心有餘悸，但同時慶幸自己沒有隻身去冰島，因為她怕自己萬一遇害也無人發現。

傅珮嘉在英國杳無人煙的街道晨跑，更戴住耳機完全察覺不到搶匪逼近。（IG@fufuamulet）

經歷完情緒過山車的Maggie，從事件中感受到「轉念」的神奇之處，一改以往狂鑽牛角尖的習慣，而是慶幸和感恩，Maggie說：「慶幸自己人沒事、慶幸自己很快冷靜處理、慶幸自己損失沒太慘、慶幸自己沒做更瘋狂的決定。」她又感激旅途上遇到的好人們，讓她覺得那些不好的事相對地都變渺小。最後，Maggie鼓勵大家下次遇上不幸時都嘗試轉念，更謂：「壞事總更容易被無限放大，因為我們也更輕易忽略好事的存在，相信宇宙的安排，它自會給你正確的力量走下去。」吳林峰、董敏莉等亦安慰她說，最緊要是人無事。