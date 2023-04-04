楊婉儀17歲大女唔再染紅綠金頭髮　純真Look同冠軍媽咪「倒模樣」

1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie）跟老公王帥勛數年前捲入金錢糾紛，被追過千萬巨債。將港姐后冠及加州物業作抵押貸款後，楊婉儀帶埋一對子女去到美國三藩市生活，投靠在當地的娘家。

楊婉儀係1995年港姐雙料冠軍。（VCG）

在2003年，楊婉儀跟前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，在生小孩後就選擇相父教子淡出幕前。(VCG)

日前楊婉儀在IG分享與女兒Hannah一齊睇櫻花的相片，下月便滿18歲的Hannah真是女大十八變，年前轉戴隱形眼鏡棄做「四眼妹」，將頭髮染紅、染綠又染金；今趟反樸歸真染回黑色望落更順眼，加上箍牙已一段時間，漸見成效，她毫不介意露齒一笑，望落跟媽咪99%「倒模樣」，十分相似，難怪楊婉儀不時以「mini me」稱呼Hannah。楊婉儀更是卅年如一日無變樣，以英文寫道：「美麗的櫻花 🌸」。

下月便滿18歲的Hannah真是女大十八變，染回黑色頭髮，加上箍牙已漸見成效，同媽咪楊婉儀餅印一樣。（IG@winnieyyoung）

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楊婉儀與Hannah的感情特別親密，不時相約high tea、行街、睇戲如閏蜜一樣。去年情人節，Hannah曾分享與女性友人的甜蜜咀嘴照片，並發帖「My Valentine」，楊婉儀當時亦有讚好，間接支持Hannah的取性向。而16歲兒子Jonah似乎較怕羞，相對較少跟媽咪影合照，而丈夫王帥勳自2019年起已絕跡楊婉儀的社交平台，引起外界揣測其婚姻狀況。

Hannah慶祝16歲生日時候影嘅，之後一年變化好大。。（IG@winnieyyoung）

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現年52歲的楊婉儀，是1995年的雙料冠軍港姐，其後加入TVB拍過《真情》、《封神榜》、《戇夫成龍》、《酒是故鄉醇》等，可惜發展平平，至2003年與前練馬師王登平兒子王帥勳結婚，誕下一女一子後淡出娛樂圈轉型從商，曾夫妻檔搞生意，包括網上遊戲公司、旅遊雜誌、嬰兒服裝、公關公司等。二人更因為投資開辦幼稚園，因管理不善致債務纏身。楊婉儀在2019年底帶埋子女移居英國重新出發，在網上開設兒童英語班，以視像教學賺錢，生活總算安定下來。

一家四口曾一齊拜年好溫馨。（楊婉儀Facebook）

楊婉儀曾與老公王帥勳進軍教育界，與朋友合資開幼稚園及教育中心，可惜因管理不善致債務纏身。（視覺中國）