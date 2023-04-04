68歲成龍當眾跪地為網紅粉絲簽名　簽足5次都唔嬲獲讚親切無架子

現年68歲的國際武打巨星成龍（Jackie）至今仍活躍電影圈，最近其主演電影《龍馬精神》上映，他頻撲地到處去親自宣傳，每次現身都笑容滿臉、容光煥發。

成龍在戲中仍有不少打鬥戲份。（視頻截圖）

近日有位名為「周大爺不服老！」的內地網紅到戲院觀賞《龍馬精神》，更拍下與成龍互動的片段。這位「周大爺」入場前穿上5件T恤給成龍簽名。觀賞完電影後，成龍與其他演員現身謝票，周大爺起身向成龍表白：「成龍老師你好，我也是從小的時候看你的電影長大的，你1954年生的人我都知道。」引來全場大笑，連成龍都忍不住笑到彎腰。

「周大爺」到片場追星，更成功同成龍打卡。（《周大爺不服老》影片截圖）

周大爺又緊張口誤，將《成龍歷險記》誤稱為《成龍流浪記》，更指看了此片78遍。及後周大爺獲邀上台與成龍合照，成龍幽默地告訴主持人：「你別叫他大爺，你叫他大爺我怎麼辦？」

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隨後周大爺上台，成龍與他親切握手合照 ，成龍當眾跪下為在周大爺T恤上簽名，發現周大爺身穿了5件T恤，他驚訝之餘又忍不住大笑，並耐心地逐件為周大爺簽名，簽到最後一件更掀開衣服，偷看周大爺還有多少件T恤，十分搞笑。事後周大爺立即脫下T恤，戴上墨鏡搞笑稱怕別人偷他的T恤。

點擊睇成龍跪下為粉絲簽名：

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片段上載後，不少網友大讚成龍願意跪下為粉絲簽名，為人親切無架子。及後經營「周大爺不服老」的周大爺孫仔留言表示：「大爺回家跟我說，上台的時候要嚇尿褲子了，很感謝成龍老師這麽大的明星一點沒有架子，當時實在是太緊張了，要不他就和成龍老師對著跪了」。

「周大爺不服老！」稱讚成龍毫無架子。（《周大爺不服老！》抖音）

網傳周大爺不足60歲，而「周大爺不服老！」在抖音坐擁近950萬粉絲，是人氣爆燈的網紅。

周大爺是抖音坐擁近950萬粉絲的網紅。（《周大爺不服老！》抖音）