乘風破浪4｜黃曉明再遇時裝車禍驚現五五身　網民：得罪造型師？

【乘風破浪4】萬眾矚目的《乘風破浪》第四季，終於在長沙秘密開機錄製啦！對於《乘風破浪》第四季，大家關心的除了是這季參加的「姐姐們」都有誰之外，節目的主持人也是外界的焦點之一。



【相關圖輯】BLACKPINK Lisa、蔡少芬被傳殺入《浪姐4》名單仲有7大台星惹熱議（點圖放大看陸網瘋傳的參賽者名單👇👇👇👇👇👇）

+ 28

由於《乘風破浪》第三季的主持人謝娜，這次從主持人身邊轉變成參賽選手，因此《乘風破浪》第四季的主持人懸空未定。然而，日前有網友就在長沙偶遇黃曉明開始錄製《乘風破浪》第四季的身影，消息一出讓全網沸騰！

其實黃曉明和《乘風破浪》的淵源並不是一般的深，他曾經是《乘風破浪》第一季和第二季的主持人，可惜當《乘風破浪》第二季錄製期間，其中一位選手、同樣是黃曉明前任的李菲兒，和當時仍是黃曉明妻子的Angelababy在網上對罵一事鬧得沸沸揚揚，有關Angelababy當年疑似插足她和黃曉明感情一事再度被人提起，最終黃曉明為了息事寧人選擇退出節目錄製，才漸漸平息了網上的言論。

【圖輯】點圖放大看黃曉明昔日主持《乘風破浪》的打扮及第四季的「五五身」造型👇👇👇

+ 3

參加【民選電影大獎】投票，最佳電影、男女主角、男女配角、新人獎、原創電影歌曲，全部您話事，即賺高達888「01積分」，隨時贏走maxcare心動椅(價值$32,800)！

如今黃曉明再度回歸《乘風破浪》第四季的錄製，不少網友都紛紛表示興奮。從網上流傳的照片中能看到，黃曉明舉著歡迎牌、站在紅色大巴前等著姐姐們的到來，臉上洋溢著如沐春風的微笑，精神氣爽陽光帥氣。然而他當天的穿搭，卻被網友吐槽「是得罪造型師了嗎」原因是因為當天黃曉明的穿搭一點都不顯身材比例，整個人看起來像是五五身，被調侃「上身下身一樣長」！

【相關圖輯】黃曉明被偶遇睇展覽穿厚底粉色鞋搶FO 網友嘲笑：鞋跟高10厘米（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

青菜蘿蔔各有所愛，穿搭也一樣，好看不好看，見仁見智吧！相比起「端水大師」黃曉明的穿搭，小編還是更期待看到姐姐們在節目裡會有怎樣的精彩輸出呢！

【相關圖輯】Angelababy黃曉明5歲仔正面照疑曝光 五官激似媽媽勁活潑可愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

【本文獲「Goody25」授權轉載。】