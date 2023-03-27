黃曉明Angelababy離婚後同場超尷尬　李冰冰耳語這一句讓網民嚇傻

大陸「微博之夜」25號晚間舉行，當天眾星雲集，男星女星都盛裝出席，同時離婚的黃曉明、Angelababy（楊穎）也首度同台，當Angelababy上台領獎時，鏡頭立刻切換到台下的黃曉明，只見黃曉明與身旁的李冰冰大方拍手，李冰冰還疑似與黃曉明對話聊Angelababy，有網友讀唇語，猜測她說的應是：「你覺得我好看還是她好看。」



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Angelababy身穿一襲華麗公主蓬裙上台領獎，即使離婚後依舊美麗，被主持人現場拱走台步，鏡頭轉到坐在台下看著這一切的黃曉明，只見黃曉明嘴角帶著微笑，頗有氣度地拍拍手，但場面仍然尷尬讓網友不敢直視。而當黃曉明在台上致詞時，畫面還切到台下的Angelababy，而她正和坐在旁邊的楊冪在聊天，這樣的畫面讓網友忍不住笑：「導播是懂運鏡的。」

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此外，胡歌和劉亦菲於2005年合演《仙劍奇俠傳》並被封為「仙劍CP」，不僅是經典螢幕情侶之一，還曾傳出緋聞，不過胡歌已經結婚生子，這回除了和「舊愛」劉亦菲同坐外，首先感謝自己家人：「在場看到多優秀的前輩及同行，我今晚不足以接受這份榮譽，但是如果要比誰是本年度最幸福的人，我還是蠻有底氣的。我感謝一下太太，當媽媽很辛苦，也感謝我的寶貝女兒，她們讓我感受到前所未有的幸福。」

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胡歌隨後又大方感謝身旁的劉亦菲，並提起和劉亦菲在《仙劍奇俠傳》飾演「李逍遙」及「趙靈兒」，指當時兩人許下十年之約，又說當時「趙靈兒」的願望是希望全天下所有人幸福，「或許是因為這個願望，讓『李逍遙』成為了此時此刻最幸福的人。我希望我的好運可以帶給大家，大家可以找到屬於自己的幸福。

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