「韓國廚神」白種元香港傳統茶樓食點心　親民排深水埗人氣車仔麵

有「韓國廚神」之稱的白種元（白鍾元）早前低調來到香港，日前他在YouTube上傳影片《[好餓啊_香港_EP.01] 來香港吃點心啦》的影片，一行人不但食足30個點心，更親民地去到深水埗品嚐車仔麵。



「韓國廚神」白種元早前來到香港尋找美食！（YouTube截圖）

白種元向來熱愛中國飲食文化，即使來港吃點心也不到普通酒樓，反而去到荃灣川龍的「端記茶樓」，體驗最地道的味道。他與工作人員一行人品嚐了蝦餃、燒賣、叉燒包、腸粉和炸雲吞等超過30籠點心，擺滿一枱讓觀眾口水直流。白種元更親自去到茶水間沖茶，旁邊熱心的香港食客亦有親切地向他介紹各款茶葉。飲茶期間，白種元亦有向工作人員詳細講述斟茶後用手指敲枱示意出自古時皇帝微服出巡，以及進食前要用茶洗碗筷的習俗等，令香港觀眾相當驚訝。

白種元去到荃灣川龍的「端記茶樓」，體驗最地道的味道。（YouTube截圖）

白種元品嚐了多款點心，表示最不推薦非常飽肚的荷葉飯。（YouTube截圖）

點撃睇白種元點樣狂食點心：

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其後白種元更轉戰深水埗並拜訪了該區人氣的「文記車仔麵」，他亦不介意人龍親民地排隊等候。面對麵檔前擺滿的各種配料，白種元也毫不緊張逐一詢問，連同凍檸茶一同順利下單。白種元品嚐過車仔麵後大讚辣醬非常惹味外，也試了枱上不少醬料，就連「韓國廚神」也直言不嚐過會後悔。

來到香港當然少不了車仔麵！（YouTube截圖）

白種元幾乎連湯都飲清光。（YouTube截圖）

最後白種元已飽到吃不下甜品。（YouTube截圖）

點撃睇白種元點樣叫車仔麵：