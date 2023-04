DJ Soda遊香港4套貼身衫晒超火辣S型身材　預告於大球場捽碟

韓國「夜店女王」DJ Soda近日原來到了香港,即將於「2023香港國際七人欖球賽」打碟,她貫徹性感,留港期間日日以超貼身緊身衫上陣,遊盡各個景點,盡顯玲瓏浮凸的身材!



韓國「夜店女王」DJ Soda今日將於香港大球場舉行的「2023香港國際七人欖球賽」打碟,她日前早已來到香港預備,又坦言非常緊張,在IG寫下:「😱😱❤️‍🔥❤️‍🔥I‘m so nervous of performing in front of 30,000 peoples today!😱😱Are you all ready? See you at 6pm.(我今日將要在3萬人面前表演,好緊張!你們準備好了沒有?6點見!)」又分享了自己在大球場綵排的片段,見著住肉色貼身衫和皮製熱褲的她,在打碟台上不時撥動按鈕,又隨住音樂熱舞,即使綵排時沒有觀眾,仍十分投入。

DJ Soda打碟十分投入。(IG@deejaysoda)

睇更多DJ Soda打碟相:

+ 6

DJ Soda好幾日前已來到香港不同地方遊覽,包括:金鐘、電車路、迪士尼等,又著泳衣出海,每日都著超貼身衫,盡騷S型線條美。為了宣傳欖球賽,她更著住粉紅色泳衣把玩欖球,又表示可以參加這項世界級活動好榮幸。另外,她上月初都有來過香港,當時已指自己因為疫情好一段時間沒來香港,自己很愛香港,好掛住香港的朋友,又感情每次都來接機的粉絲。

DJ Soda著一件頭泳衣出海玩欖球,雖然泳衣算密實,但都甚有睇頭。(IG@deejaysoda)

身材玲瓏浮凸。(IG@deejaysoda)

睇更多DJ Soda遊香港靚相: