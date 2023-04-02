DJ Soda遊香港4套貼身衫晒超火辣S型身材　預告於大球場捽碟

韓國「夜店女王」DJ Soda近日原來到了香港，即將於「2023香港國際七人欖球賽」打碟，她貫徹性感，留港期間日日以超貼身緊身衫上陣，遊盡各個景點，盡顯玲瓏浮凸的身材！



韓國「夜店女王」DJ Soda今日將於香港大球場舉行的「2023香港國際七人欖球賽」打碟，她日前早已來到香港預備，又坦言非常緊張，在IG寫下：「😱😱❤️‍🔥❤️‍🔥I‘m so nervous of performing in front of 30,000 peoples today!😱😱Are you all ready? See you at 6pm.（我今日將要在3萬人面前表演，好緊張！你們準備好了沒有？6點見！）」又分享了自己在大球場綵排的片段，見著住肉色貼身衫和皮製熱褲的她，在打碟台上不時撥動按鈕，又隨住音樂熱舞，即使綵排時沒有觀眾，仍十分投入。

DJ Soda打碟十分投入。（IG@deejaysoda）

睇更多DJ Soda打碟相：

+ 6

DJ Soda好幾日前已來到香港不同地方遊覽，包括：金鐘、電車路、迪士尼等，又著泳衣出海，每日都著超貼身衫，盡騷S型線條美。為了宣傳欖球賽，她更著住粉紅色泳衣把玩欖球，又表示可以參加這項世界級活動好榮幸。另外，她上月初都有來過香港，當時已指自己因為疫情好一段時間沒來香港，自己很愛香港，好掛住香港的朋友，又感情每次都來接機的粉絲。

DJ Soda著一件頭泳衣出海玩欖球，雖然泳衣算密實，但都甚有睇頭。（IG@deejaysoda）

身材玲瓏浮凸。（IG@deejaysoda）

睇更多DJ Soda遊香港靚相：