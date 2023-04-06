網上瘋傳素海霖「無格版」作品　當事人親口多謝大家

素海霖「絵麗奈Erena」進軍日本AV界，成為香港第一人。早前（31/3）她的處女作作品「FSDSS-644生於香港長於香港的新人Erina」終於面世，全片長達165分鐘，共有四場「動作」戲份，除了與清水健合作，更有另外兩名男優與她合作。

素海霖處女作作品。（影片截圖）

不過，最近有網上流傳出片段，是聲稱素海霖作品的無格（沒有馬賽克）版本，內裡雖然並不是真的無格，但明顯是比官方釋出的片段更「薄格」，差不多跟沒有一樣。素海霖在接受《香港01》訪問時就否認無碼片流出，她說：「謝謝大家的用心，雖然話我唔好睇，但都花時間去後期加工，令到成件事更好（英文單字）比較容易（英文單字）。」

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在日本的AV片子裡，總會是有馬賽克，因為日本的法律規定，任何公開展示或銷售的成人影片必須對生殖器部位進行模糊處理。這項規定在2002年制定並實施，旨在限制成人影片的傳播和消費，以保護未成年人和公眾免受不良影響。雖然這項規定在日本引發了爭議，但它仍然被嚴格執行。

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