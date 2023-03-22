素海霖｜官網NO.1片商大喜　繪麗奈被爆急邀續約　下次對手是...

說到近期在香港討論度最高的女優，就必定是香港首位日本出道的AV女優繪麗奈Erena（中文名 素海霖），港人的熱切關注甚至癱瘓她出道片商Faleno的官網。她在訪談中就曾提到她只簽約拍了2部作品，但近日有AV達人爆料，指片商對繪麗奈爆紅大喜，更急邀她4月續約傾往後制作！



（FALENO 截圖）

繪麗奈Erena成為香港首位日本AV女優，關注度極高、多家媒體爭相訪問報道。有不少港人亦已經向她代購出道DVD，當中更有粉絲實行「爆買」，一口氣砸超過$10,000港元購入34隻DVD，以「超強」行動以表支持。她接受《香港01》專訪時表示目標希望可以於此行業發展3年以上，但仍要視乎日本製片團隊、觀眾反應，以及自己的身體情況。而從FALENO的官網所見，繪麗奈的作品還未推出便已穩坐排名第一位。

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台灣知名AV研究者一劍浣春秋，撰文分享到繪麗奈一開始只於Faleno Star簽署了2支作品的合約，並於去年年底已經完成拍攝。有粉絲便問他Faleno是否看不起繪麗奈，為何只簽拍了2部作品。他指出自己認為沒有「看不起」這一說。「Faleno Star非常希望在2023年大幹一票……希望能讓自己『國際化』」，覺得「這次的合作是一場『實驗』，看看非日本籍的女優能不能在競爭激烈的AV界存活下來」。

（FALENO 截圖）

他續提到Faleno在出道作中找來清水健，下一部作品亦會有知名大叔男優合作，給了不少資源。由於港人反應踴躍，一劍浣春秋指片商Faleno邀繪麗奈4月再去日本，與她洽談續約事宜，認為「照理來說」能續約繼續發片。不過在AV新法之下，簽約後1個月才可以拍攝、拍攝後4個月才可以發表作品，所以相信新作最快也要今年9月才能面世。

《開罐Opener》亦向繪麗奈查詢確認消息，但截稿前並未有回覆。

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