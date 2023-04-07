浪漫醫生金師傅3｜石垣醫院仝人熱血回歸　一文重溫前季四大重點

劇迷引頸期待三年的《浪漫醫生金師傅》第三季將於本月28日開播，香港劇迷能在Disney+上同步追看。第三季將由第二季原班人馬出演，「金師傅」韓石圭聯同石垣醫院上下及一眾新角色，為劇集帶來全新發展，今天就率先與劇迷重溫前季重點。



「金師傅」第三季將繼續帶領着石垣醫院仝人勇闖難關。（劇照）

1. 「浪漫醫生金師傅」的最強武器 – 天才醫術加上治癒人心

韓石圭飾演的天才醫生「金師傅」無視及挑戰社會階級，以「救人」為最重要原則，擁有高超醫術外，治癒人心亦是他的最大本領。「金師傅」一直帶領石垣醫院仝人闖過重重難關，第三季故事有何重大關卡要勇闖呢？

安孝燮與李聖經之間的閃光彈最令劇迷期待。（劇照）

2. 兩大CP安孝燮與李聖經、金旻載與蘇珠妍雙雙回歸

第二季中，安孝燮與李聖經經過3次「Reset Kiss」後終於在結局才成為情侶，劇迷都覺得未夠喉，因此更期待兩人今季的放閃場面； 金旻載與蘇珠妍上季甜爆觀眾，但面對男女背景和工作發展不同，這對CP未知會否遇上甚麼衝擊及難關呢？

《浪漫醫生金師傅》中的每場手術都充滿真實和緊張感。（劇照）

3. 故事改編自真實個案更感動人心

作為「醫療神劇」，《浪漫醫生金師傅》除了每場手術都真實和緊張感十足外，劇集中不同病患的故事改編自真實個案更感動人心。上季第8集講到消防隊員腦死亡後將其他器官捐贈予殺人犯的故事，則改編自韓國2018年的一宗真實案件。

今季「都院長」相信會繼續纏住「金師傅」不放。（劇照）

4. 醫療以外反映權力階級及制度的不公

「金師傅」因被誣害而隱身於偏僻又殘舊的石垣醫院，不用再理會大醫院的制度和權力不公等，一視同仁拯救每個患者。不過天才總會引來妒忌，首兩季都遭到反派「都院長」想出盡辦法拉他下馬，未知今季「金師傅」和醫院又會遇到甚麼難關呢？

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