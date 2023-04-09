李昇基李多寅超豪世紀婚禮　五星級酒店估計豪擲至少60萬港元大搞

韓國男星李昇基與李多寅周五（7日）正式結成夫妻，雖然婚禮以非公開形式進行，但因男方和女方一家都是圈內人士，星光熠熠的現場猶如年末頒獎禮。當晚婚禮選址首爾帕爾納斯格蘭洲際酒店，並分開上下兩部進行，據聞單是最低消費已高達60萬港元。



李昇基與李多寅於本月7日舉行婚禮。（網上圖片）

李昇基與李多寅的超豪婚禮於位於江南區的五星級酒店，首爾帕爾納斯格蘭洲際酒店的Grand Ballroom舉行，會場能最多容納940人，是首爾最貴的婚禮場地之一。韓國傳媒透露，會場花費最多的地方就是場地的鮮花布置，約1,900至2,300萬韓元（約11.3至13.7萬港元）不等，其後則是人工費，估計一晚達440萬韓元（約2.6萬港元）。

李昇基與李多寅婚禮當晚的餐單亦準備了不少名貴食材，包括龍蝦、鰻魚和韓牛等，以每枱10人計算的話，總用餐費就能高達125至200萬韓元（約7,500至1.2萬港元）。計算回禮金等費用後，一場婚禮李昇基及李多寅已最少花費1億韓元（約59.6萬港元）。

李多寅一晚換了三套婚紗，估計治裝費達10萬港元。（網上圖片）

除了會場支出外，眼利的網民也留意到李多寅一晚就換了三套婚紗，套套都是出自有名設計師。李多寅當晚三套婚紗分別來自紐約三大設計師之一的Pnina Tornai、以色列品牌MUSE by berta和馬來西亞品牌IVAN YONG COUTURE。雖然三套都沒有公開定價，但單是出自Pnina Tornai的設計最低價都超過4,500美元（約3.5萬港元），第二個品牌的婚紗亦是1.5萬港元起跳，可見李昇基對老婆的愛錫程度。不過講到最受矚目的相信必定是李多寅配戴的皇冠，她分享鑲滿過百鑽石的皇冠，該皇冠由好友親自在美國訂製，令李多寅成功成為全晚焦點。

李多寅配戴鑽石的皇冠相當吸睛。（網上圖片）

當天婚禮雖以非公開形式進行，但門外卻設有來賓拍攝區讓傳媒拍照。（news1）

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