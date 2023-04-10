網列6證據證李多寅、李昇基疑奉子成婚　公司今出面回應

李昇基與李多寅日前（7日）舉行婚禮，邀請了多位圈中人士到場參與，星光熠熠的現場猶如年末頒獎禮一樣。事後有網民列出六大證據猜測李多寅疑似懷孕，奉子成婚的傳言在網上鬧得沸騰，今天女方公司終於出面回應。



李昇基李多寅超豪世紀婚禮 五星級酒店估計豪擲至少60萬港元大搞

李昇基與李多寅的婚禮除了因盛大又豪華而成為網上熱話外，李多寅也被網民質疑疑似未婚先孕。網民列出6點，表示當晚面部明顯浮腫不少的李多寅三套婚紗的設計都非常寬鬆，她亦不時手持大花球疑作遮肚之用，與李昇基有明顯新高差的她也未有穿上高跟鞋。此外，網民也提到婚禮不常決定在星期五舉行，因首爾帕爾納斯格蘭洲際酒店是人氣婚禮場地，所以只能急忙定在平日舉行，加上二人已公開表示不會去新婚旅行，因此認為李多寅懷孕證據確鑿。

網民質疑李多寅因懷孕急與李昇基結婚。（網上圖片）

李多寅公司今天已否認懷孕傳聞。（網上圖片）

對於李多寅未婚懷孕一事，今天女方所屬公司發文否認，表示李多寅目前正在拍攝新劇《戀人》，懷孕是沒有根據的謠言。李昇基方雖然未有回應事件，但目前他亦正在趕拍劇集《大家庭》，下月隨即開展個人世界巡迴演唱會，相信只是因工作行程忙碌而取消新婚旅行計劃。

李昇基也將舉行巡迴演唱會，相信工人因工作而取消新婚旅行計劃。（網上圖片）

按圖睇李昇基、李多寅世紀婚禮現場照：