劉亞仁被爆每周六必到梨泰院夜蒲　離開時行為詭異疑在夜店吸毒

韓國影帝劉亞仁2月爆出涉毒爭議，在他體內驗出異丙酚（牛奶針）、大麻、可卡因和「K仔」，並於上月27日被警方傳召進行調查。有傳媒近日爆料指，劉亞仁每周六會定期與友人到梨泰院夜蒲，離開時總是行為詭異，疑在夜店吸毒。



根據韓國傳媒報道指，在調查劉亞仁涉毒共犯身份時，有爆料人表示劉亞仁與模特兒和主持等友人從去年10月起，逢星期六都會到梨泰院夜蒲。據悉劉亞仁一晚會最少到三處消遣，包括一間包廂酒吧和兩間夜店。其中B夜店的燈光較為暗，劉亞仁一行人會留在店內最側的座位，並燃點類似香煙卻與一般香煙味道不同的東西，就連B夜店工作人員也早就懷疑劉亞仁與友人正在吸食大麻或其他毒品。

劉亞仁被爆與友人每週六都會固定到到梨泰院夜蒲。（xsportsnews）

除了爆料人外，有不少目撃者也表示見過劉亞仁一行人即使沒有喝很多酒，但離開時總是大醉的狀態，詭異的行為難免引來猜測。不過報道指自去年10月尾發生梨泰院人踩人慘案後，劉亞仁曾一段時間沒有去過梨泰院，但年尾曾被目撃過，而同行的友人曾持續有在一帶出現。首爾警察廳相關人士昨日表示，第二次傳召劉亞仁之前將集中追加調查同犯人士。

劉亞仁上月27日現身接受警方調查。（newsen）

劉亞仁爆涉毒醜聞52日後憔悴現身：

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