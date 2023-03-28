劉亞仁深潛52日就涉毒道歉　被盤問12小時後面容殘爆「講呢啲」

劉亞仁日前因涉毒而遭韓國警方大動作搜索，27號他接受警方12小時的調查，也是他自2月初爆出毒品問題後，時隔52日首度公開現身，並以一臉憔悴的模樣低頭道歉，他也表示希望能藉這個機會改過自新，往後度過健康的生活。



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劉亞仁韓國時間27號上午9點半，因涉毒案件而出現在首爾麻浦區的毒品犯罪調查組，而在接受約12小時的調查後，晚間9點20分左右離開警察局，並向傳媒表達自己的立場。被傳媒追問是否承認相關涉毒控訴，劉亞仁僅回答：「我在調查過程中，盡可能如實陳述我能透露的事情。」接著他也低頭道歉：「因為不光彩的事情而站在這邊，讓之前一直予以關愛的人深深失望，我為此深刻反省，也很抱歉。」

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至於警察在調查過程中所詢問的問題，劉亞仁則表示：「我被問到很多關於事件始末的相關問題，而這些都已經透過媒體廣為流傳了，我已經盡可能充分地如實表達我的立場，實際上搜查尚未結束，目前我能親自說給大家的內容只能謹慎表達。」

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劉亞仁2月5號從美國返回韓國時，在仁川機場就當場被警方搜索跟採集體毛，後續也爆出濫用牛奶針、大麻、「K仔」跟可卡因，深潛52日，劉亞仁也就太晚表態而道歉：「看到這樣的我可能會讓民眾很不舒服，但希望能透過這樣的時刻，讓我有機會度過先前我所未能度過的認真、健康的生活。」記者隨後雖然繼續追問當天調查內容，不過劉亞仁趕緊搭上已經準備好的車輛離開。

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