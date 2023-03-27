劉亞仁爆涉毒醜聞52日後憔悴現身　堅稱服用「K仔」純屬醫療用途

【劉亞仁涉毒】36歲南韓影帝劉亞仁近期因涉嫌濫用牛奶針（異丙酚），且尿液檢測大麻反應呈「陽性」，毛髮還驗出可卡因、海洛英、「K仔」反應，用藥程度超出預期引起各界關注。當地警方3月7日已前往他位於首爾龍山區的2住處搜查，警察廳廳長日前也透露近期就會通知劉亞仁到案配合相關調查，並針對他的就醫紀錄進行一系列分析。



劉亞仁涉毒後除了被許多廣告商下架代言廣告外，也面臨廠商求償天價違約金，而他所主演的戲劇也開始對他作出切割，輕則戲份被刪光，重則將他換角或是整部電影停拍。事發至今52天，劉亞仁27日終於現身警局，憔悴模樣也曝光。

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27日劉亞仁首度現身接受警方傳喚，據南韓傳媒《Dispatch》與《SBS》報導表示，劉亞仁前往警局時臉色憔悴，一路上保持沉默，他的律師團則強調他會盡最大努力配合調查，並向外界正式道歉。

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日前據南韓傳媒《NEWS 9》報導指出，劉亞仁涉非法濫用異丙酚事件後，在2月從美國返韓時已被逮捕，根據警方當時公布的調查內容，劉亞仁在2021年時總共施打了73次牛奶針，總注射量更高達4400毫升，2022年則施打約30次，已遠遠超過南韓規定「1個月建議不可注射超過1次」用量。而劉亞仁除了濫用牛奶針外，許多違規藥品的反應也都呈陽性。

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雖然劉亞仁目前尚未針對使用可卡因與其他違禁毒品公開說明，但日前他曾向警方表示，使用「K仔」是基於醫療用途，因此警方將會針對他的就醫紀錄展開調查，並扣押他的2部手機，盼能瞭解他得到毒品的來源。

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